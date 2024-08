Padrinho é morto durante batismo de criança em MG; homem levou mais de 10 tiros

Um homem de 38 anos foi morto a tiros durante o batismo do próprio sobrinho, em Uberaba, interior de Minas Gerais, nesse domingo (25). Os responsáveis pelo crime teriam disparado contra a vítima mais de 10 vezes.

De acordo com informações do Uol, o homem estaria saindo de um restaurante, localizado no bairro Glebba Dea Maria, na companhia da esposa, quando foi surpreendido com a chegada de quatro desconhecidos encapuzados em uma caminhonete. O grupo estaria armado e usando colete à prova de balas.

Quando os disparos começaram, a companheira da vítima conseguiu correr e se esconder dentro do carro do casal, de onde fez fotos e vídeos da ação. O homem, no entanto, foi atingido e morreu no local com perfurações no crânio, conforme informado pela Polícia Militar (PMMG).

Os criminosos fugiram e atearam fogo no próprio automóvel após a ação. Ainda não há informações sobre a possível prisão do grupo, mas as autoridades apreenderam o celular da vítima, o que poderá ajudar na investigação do caso.