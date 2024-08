Polícia investiga morte de idoso após quimioterapia em MG; família denuncia conduta de hospital

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) investiga a morte de um idoso de 69 anos durante tratamento de câncer no hospital MedSênior, em Belo Horizonte. Familiares denunciam que o paciente recebeu em um único dia as quatro doses de quimioterapia, previstas para todo o mês. As informações são do g1.

Nilton Carlos Araújo fazia tratamento contra um mieloma múltiplo e morreu na última sexta-feira (23). Em nota ao G1, a MedSênior manifestou "imenso pesar" e disse que conduz uma investigação detalhada sobre o caso.

Parentes de Nilton disseram que, na última segunda-feira (19), um enfermeiro diferente do habitual aplicou quatro injeções de quimioterapia, em vez de uma, conforme previsto pelo médico.

De acordo com o relato da filha, Nilton já começou a passar mal na tarde daquele dia. Retornou ao hospital, recebeu atendimento e voltou para casa. Entretanto, continuou com a saúde debilitada. Na quarta-feira (21), a situação piorou e ele voltou ao hospital, de cadeira de rodas, e precisou internado.

"Continuei falando que ele tinha tomado quatro doses, mas ignoraram. Acharam que era uma infecção, deram antibiótico, remédio pra dor, mas ninguém sabia o que ele tinha. Estava lúcido, mas à noite sentiu falta de ar. De madrugada, foi intubado", lembrou Carolina Araújo.

O paciente ficou em coma induzido na própria unidade da MedSênior, mas foi transferido na quinta-feira (22) para um hospital maior, na Região Centro-Sul da capital mineira. No mesmo dia, a família registrou um boletim de ocorrência.

A Polícia Civil disse que informações sobre as investigações serão divulgadas em momento oportuno.

Veja também Ser Saúde Peritônio: saiba o que é e onde fica uma das regiões afetadas por câncer em Preta Gil País Influencer que matou noivo no dia do casamento teria dirigido a mais de 150 km/h, diz perícia

Família acreditava na cura

A filha de Nilton Carlos Araújo disse ainda que, pouco antes da morte, a família e os médicos estavam esperançosos com a recuperação dele. "Ele estava tão bem, a ponto de se curar 100%. Os médicos que cuidam ficaram bestas com a recuperação tão rápida do câncer. Ele respondia muito bem", lamentou Carolina.

Leia nota da MedSênior​ na íntegra:

A MedSênior lamenta profundamente o ocorrido e informa que está conduzindo uma investigação detalhada sobre o caso do paciente Nilton Carlos Araújo, com o objetivo de compreender todas as circunstâncias envolvidas e apurar fatos e responsabilidades.

Assim que apresentou reações adversas durante a quimioterapia, o paciente foi imediatamente transferido para um hospital de referência para receber os cuidados necessários, com acompanhamento permanente de sua condição de saúde e com a máxima urgência que o caso demandava. Apesar dos esforços, o paciente veio a óbito nesta sexta-feira, dia 23.

A MedSênior manifesta seu imenso pesar e sua solidariedade e apoio aos familiares e reitera que tem como premissa seguir rigorosamente todos os protocolos estabelecidos para assegurar a integridade e a segurança de seus pacientes.