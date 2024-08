Rainha de rodeio morre aos 24 anos após internação por parada cardíaca em Goiás

Amanda Batista, rainha do circuito de rodeio CWC 2024, morreu aos 24 anos após passar dois meses internada por conta de uma parada cardíaca. Natural de Iporá (GO), a jovem precisou ser levada para um hospital de Rio Verde, onde ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu. As informações são do G1.

Conforme familiares, Amanda morreu na quinta-feira (22). Familiares da rainha de rodeio declararam em entrevista ao portal da TV Globo que ela deu entrada em um hospital de Iporá por conta de uma parada cardíaca no dia 21 de junho— um dia antes do aniversário dela.

Os médicos conseguiram ressuscitá-la, mas a enviaram com urgência à Rio Verde, pois ela chegou a ficar 40 minutos sem oxigenação no cérebro. Mesmo com o esforço, ela não resistiu.

A causa da morte de Amanda ainda não foi determinada, mas segundo a família, tudo indica que houve uma falência múltipla dos órgãos, pois a jovem estava em "uma espécie de coma induzido".