Famílias de vítimas de acidente da VoePass recebem seguro de R$ 103 mil

Cinco famílias das 62 vítimas da queda do avião da VoePass, ocorrida no último dia 9 de agosto em Vinhedo, no interior de São Paulo, receberam o seguro obrigatório Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo (Reta). A quantia é de de R$ 103 mil, e outras 36 famílias já entregaram a documentação e aguardam o pagamento.

Segundo informações do portal UOL, familiares de vítimas do acidente se reuniram com representantes da companhia aérea nesta quinta (22), em Cascavel, no Paraná.

O seguro citado é previsto no Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA). Ele aponta que todas as empresas aéreas responsáveis pelo transporte de coisas e pessoas em território nacional devem manter a previsão de pagamento da quantia.

Em caso de morte, o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) demonstra que a empresa deve pagar "o valor total do Limite Máximo de Indenização (LMI) vigente, por pessoa, fixado na apólice, independentemente do valor da reparação fixada". Fica sob jurisdição da empresa aérea indicar a seguradora contratada para que as famílias ou vítimas possam dar início às primeiras providências.

Além da reunião sobre o seguro, os familiares das vítimas receberam os pertences retirados do local do acidente na última terça-feira (20). Objetos como escolas de cabelo, fotos e documentos pessoais foram resgatados e devolvidos.

A Voepass informou, por meio de nota ao portal Metrópoles, que a próxima fase será a limpeza e descontaminação do local do acidente. Ainda não há previsão para que esta etapa seja finalizada.