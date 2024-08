Bombeiros resgatam 100 praticantes de 'stand up paddle' em praia de Copacabana, após ventos fortes

Após ventos fortes na região do litoral carioca, cerca de 100 praticantes de "stand-up paddle" foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMERJ) nesta sexta-feira (23). O caso aconteceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com turistas e moradores da cidade.

Em comunicado oficial, o CBMERJ detalhou que sete pessoas com escoriações leves precisaram de atendimento da equipe médica. "Motos-aquáticas foram empenhadas no salvamento das vítimas que caíram no mar ou que não conseguiam retornar para a orla", disse a corporação.

Os socorridos estavam praticando "stand-up paddle" para assistir ao nascer do sol no mar, uma prática recorrente entre cariocas e turistas em Copacabana. Ao serem surpreendidos com os ventos fortes, eles foram arrastados até as pedras do Forte de Copacabana, que é um dos extremos da praia.

Vento forte 'inesperado'

Um dos organizadores dessas sessões de "stand-up paddle", Daniel Andrade, detalhou à AFP que não havia previsão de ventos fortes.

"Nós já fazemos esse evento aqui (para ver o nascer do sol) faz mais de 1 ano, e nunca teve um vento tão forte como hoje. Pegou a gente desprevenido porque não estava na previsão". Daniel Andrade

No entanto, o Centro de Operações Rio, órgão da Prefeitura responsável pelo monitoramento da cidade, informou em seu site nesta sexta que havia previsão de "fortes rajadas" de vento na capital fluminense.