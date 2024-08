Menos de 50% dos brasileiros são totalmente monogâmicos, indica estudo

Um estudo global realizado pela plataforma Ashley Madison, site de relações extraconjugais, aponta que menos da metade dos brasileiros se declaram totalmente monogâmicos, ou seja, possuem somente um parceiro. A análise concluiu que um número significativo de pessoas adota diferentes formas de relacionamento além da monogamia tradicional.

O relatório da pesquisa indica que 48% da população do Brasil se identifica como totalmente monogâmica. As informações são do portal CNN.

Veja também Zoeira Escândalo Ashley Madison: vazamento de dados de site para casados infiéis inspira série da Netflix Ceará 'Trisal' cearense conquista na Justiça o direito de registrar bebê com duas mães e um pai Verso Trisal faz sucesso nas redes ao mostrar rotina: ‘Desmistificar o que pensam sobre poliamor'

O estudo também aponta que mulheres lideram a mudança, representando 29% dos que se envolvem em relacionamentos não monogâmicos. Apenas 19% dos homens também adotam a conduta. Inclusive, a maioria dos casais que preferem esse tipo de relação (cerca de 73% dos voluntários da pesquisa) têm filhos.

Conforme a análise da plataforma Ashley Madison, os motivos pelos quais homens e mulheres optam por um relacionamento não monogâmico são semelhantes, mas com ênfases diferentes. Enquanto 57% do público masculino busca prazer sexual, só 43% do feminino tem o mesmo objetivo.

Cerca de 24% das mulheres afirmam que tentaram relacionamentos monogâmicos, mas eles não funcionaram, levando-as a explorar outras opções. Somente 17% dos homens compartilham a mesma perspectiva.

O estudo ainda destacou que 15% dos entrevistados sentiram que, após iniciarem relacionamentos não monogâmicos, a relação com parceiro principal melhorou. Entre as emoções mais citadas pelos participantes estão: contentamento, satisfação, excitação, sensação de liberdade e felicidade.