Trisal cearense faz sucesso nas redes ao mostrar rotina: ‘Desmistificar o que pensam sobre poliamor'

Poliamor: possibilidade de amar mais de uma pessoa com o consentimento e respeito de todas as partes envolvidas. A frase está presente em um dos vídeos de Natasha Fernandes, 25, Yuri Rabelo, 28, e Demetro Gomes, 32. Os digitais influencers e empreendedores cearenses fazem sucesso na internet ao compartilhar a rotina do relacionamento vivenciado por eles, um trisal.

Juntos há seis anos, o que de início pareceu miúdo e descompromissado, cresceu e frutificou. “Estávamos sempre presentes na vida um do outro, e nos demos conta de que o sentimento não era só amizade. Já estávamos em um relacionamento, só não tínhamos percebido”.

Os três já desenvolveram relações monogâmicas e, por isso mesmo, afirmam sem titubear: há muita diferença nas duas modalidades do sentir. Todos os dias se desconstroem e experimentam o mundo de forma mais intensa. Cada detalhe chega em dose tripla, sejam alegrias ou tristezas, amor ou brigas.

“A gente se sente mais livre para conversar sobre todo e qualquer assunto. E até no dia a dia, por sermos três, as tarefas de casa se tornam mais fáceis”, gargalham. “Costumamos dizer que o mais difícil é a convivência, por sermos três pessoas diferentes com pensamentos diferentes. É desafiador também viver em uma sociedade onde tudo é monogâmico”.

Legenda: Segundo o trisal, sempre há muitas perguntas por parte do público a respeito de como se desenvolve o relacionamento Foto: Arquivo pessoal

Talvez por essa razão – no intuito de compartilhar o cotidiano de uma relação ainda vista com ressalvas pela maioria das pessoas – eles começaram a produzir conteúdos próprios focados na experiência do trisal. O objetivo é claro: driblar preconceitos, suprimir curiosidades. O resultado se traduz em números e influência.

Até o fechamento deste texto, por meio do perfil @3eponto, Natasha, Yuri e Demetro possuem mais de um milhão de seguidores no TikTok e mais de 58 mil no instagram. “O mais desafiador é desmistificar o que pensam sobre o poliamor. Acham que não é possível e sempre levam para o lado sexual. Isso acontece muito com a gente. Mas decidimos nos permitir viver esse sentimento que, mesmo fora do padrão, é algo possível”.

Liberdade para amar

O sucesso dos três na internet começou mediante a viralização de um vídeo, com proporções impressionantes. Em pouco tempo passaram a ganhar seguidores, interessados em saber mais sobre a vida do trisal. Segundo eles, sempre há muitas perguntas por parte do público a respeito de como se desenvolve o relacionamento.

“Por sermos um trisal, sempre acham que vai ‘caber mais um’, quando não é verdade”, sublinham. “Os benefícios são vários. Um deles é ser amada(o) por dois e amar dois também. Quando um não pode fazer algo do dia a dia, o outro provavelmente vai poder. Sempre vai ter um para apaziguar nas DRs, as tarefas de casa se tornam mais fáceis, a conta no restaurante também”, brincam. “São inúmeros”.

Por outro lado, no que toca a preconceitos, nunca sofreram até expor a vida na internet. Há uma visão ainda bastante arraigada sobre a liberdade de amar. Comentários reprovadores comprovam isso, abrindo espaço para a opressão. Por outro lado, o número de falas inspiradoras ultrapassa, em muito, a intolerância.

Legenda: O objetivo dos três ao compartilhar a rotina claro: driblar preconceitos, suprimir curiosidades Foto: Arquivo pessoal

Relatos de pessoas que se sentiram mais curiosas e abertas a esse formato de relacionamento pelo simples fato de acompanhar os três multiplicam-se aos montes. “Acreditamos que elas nos seguem por trazermos nossa realidade. É o que vivemos aqui. Mostramos tudo de uma forma leve e engraçada. Talvez possa, sim, abrir a cabeça de algumas pessoas, mas ainda tem muito a se desconstruir”.

Passos e planos

Mas, afinal, há passos fundamentais na vivência de um trisal? O que é mais importante nesse processo? Como manter a rotina para que o relacionamento dê certo? Diálogo, confiança e sinceridade aparecem em uníssono na fala de Natasha, Yuri e Demetro.

Legenda: “Os benefícios são vários. Um deles é ser amada(o) por dois e amar dois também", vibra o trisal Foto: Arquivo pessoal

“Respeitamos muito o espaço um do outro e nos conhecemos bastante também. Assim, sabemos que mudamos todos os dias, não seremos os mesmos daqui a um mês ou um ano. Curtimos bastante acompanhar essa mudança e crescimento um do outro”.

É o que abre margem para sonhos. Não são muitos por parte deles. Mas habitam um espaço especial. Desejo ainda maior de romper barreiras, instaurar algo novo. “Pretendemos realizar uma cerimônia para celebrar nosso amor, e nos dedicar cada vez mais às nossas redes para dizer que é possível, sim, ter nosso formato de relacionamento”.

