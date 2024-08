Tromba d'água gigante assusta moradores de Coruripe (AL); veja vídeo

Uma tromba d'água espantou moradores de Miaí de Cima, em Coruripe, no litoral sul de Alagoas, na última sexta-feira (23). O fenômeno, que é parecido com um tornado, foi registrado em vídeos que viralizaram nas redes sociais. As informações são do g1.

Uma das imagens gravadas mostra o mar agitado, com maré alta, e uma nuvem escura e espessa no céu. Outra moradora registrou a situação em que ficou a casa de um vizinho, com cadeiras derrubadas e telhas deslocadas. "Estou aqui me tremendo, muito nervosa. [...] Tivemos sorte que não morreu ninguém", ela disse.

De acordo com o portal Alagoas 24 Horas, moradores locais relataram ainda que a tromba teria surgido repentinamente e se deslocado do mar em direção à costa. Veja:

Trombas d'água ocorrem sobre uma superfície de água, seja mar ou rio, e se forma por meio de uma nuvem de tempestade.

Danos a imóveis

Outros moradores disseram que o fenômeno durou cerca de dois minutos, mas que teria sido suficiente para deixar um rastro de destruição. Uma casa chegou a ficar parcialmente destelhada, de acordo com o G1.