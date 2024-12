Atentado em procissão deixa idoso e adolescente feridos em Alagoas

Duas pessoas ficaram feridas neste domingo (8) em um atentado a tiros durante uma procissão em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, em Coruripe, no interior de Alagoas. Segundo informações do g1, as vítimas são um idoso de 65 anos e um adolescente de 16.

Testemunhas disseram que os homens se aproximaram da multidão que seguia na caminhada, e abriram fogo. Houve pânico e correria. Segundo as investigações, o alvo dos disparos seria outra pessoa. Dois suspeitos, de 20 e 28 anos, foram presos.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE). O quadro de saúde delas é considerado estável. O adolescente foi atingido no braço e o idoso foi baleado nas duas pernas.

Os suspeitos fugiram após o atentado e foram presos após rondas da Polícia Militar. Os policiais foram até a residência deles e, em um imóvel, encontrou um revólver com numeração raspada, munições, um rifle e uma espingarda caseira, além de drogas e uma balança de precisão. Na outra residência, foram encontrados 13 tabletes de maconha, além de uma quantidade de cocaína e munições.

Tentativa de homicídio

Um deles confessou participação na tentativa de homicídio e disse que o alvo seria um homem identificado apenas como Ronaldo.

Após a prisão, os dois suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Polícia, em São Miguel Dos Campos, onde foram adotados os procedimentos necessários. Eles foram autuados pelo crime de tentativa de homicídio.