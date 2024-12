SBT não renova plano de saúde de Mingau, e baixista deve ficar sem cobertura médica, diz colunista

O baixista do Ultraje a Rigor, Mingau, pode ficar sem plano de saúde após decisão do SBT de não renovar o contrato com a operadora. O artista passou por uma cirurgia no crânio há cerca de quatro meses. A informação foi publicada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, nesta segunda-feira (9).

Segundo a coluna, fontes próximas de Isabella Aglio, filha de Mingau, disseram que ela teria se disposto a reembolsar a empresa pelo custo do contrato com a prestadora de serviços. A intenção seria não interromper o tratamento do pai, mas o pedido foi negado mesmo assim.

Mingau foi baleado na cabeça em setembro do ano passado e, na época, fazia parte do elenco do programa 'The Noite', comandado por Danilo Gentili no SBT.

Ainda segundo a colunista, a emissora teria disponibilizado uma ajuda de custo à família para a manutenção do tratamento, além de ter providenciado um plano de saúde. O contrato vence no próximo dia 31 de dezembro, mas não será renovado.

A preocupação, inclusive, ocorre porque Mingau precisou ser internado novamente, o que deixou os familiares do artista muito preocupados. Até a última atualização desta matéria, o SBT não se pronunciou sobre o caso.