Bebê de um ano morre após ser atingida pelo pai durante discussão com mãe em Alagoas

Uma bebê de 1 ano e 6 meses morreu após ser atingida por um pedaço de madeira, em um golpe desferido pelo próprio pai. O homem, identificado como Edivanaldo Tavares dos Santos, de 41 anos, estava brigando com a esposa, mas acertou a filha e fugiu sem prestar socorro. O crime ocorreu no dia 3 de fevereiro, na zona rural de Santana de Ipanema, no sertão de Alagoas, e a menina morreu na noite da última segunda-feira (10).

As informações são da Polícia Civil de Alagoas, por meio da 2ª Delegacia Regional de Polícia (2ª DRP) de Santana do Ipanema. A menina ficou desacordada na hora que foi atingida e foi socorrida por um vizinho. Ela estava internada desde então.

“A 2ª DRP já havia iniciado as investigações desde a semana passada, identificando Edivanaldo como o autor do crime. A delegada responsável representou pela prisão do suspeito, que foi deferida pela Justiça. No entanto, ele segue foragido”, informou a Polícia Civil, em publicação no Instagram. As diligências para localizar o suspeito continuam.

“Apesar de diversas diligências, nós não conseguimos encontrá-lo ainda para realizar a sua prisão. Solicito que quem tiver informações ligue para o 181, que é o canal da Polícia, e faça uma denúncia anônima sobre o paradeiro do autor desse fato”, reforça a delegada Daniella Andrade, que coordena a 2ª DRP de Santana do Ipanema.

Edivanaldo Tavares dos Santos já possui passagem pela polícia e foi indiciado na Lei Maria da Penha por lesão corporal contra a companheira, mãe de Maria Alice, em 2021.

