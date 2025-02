Suspeitos usam caminhões para fechar Avenida Brasil durante operação policial no RJ

Em reação a uma operação policial em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, suspeitos usaram quatro caminhões para fechar o tráfego na Avenida Brasil nesta terça-feira (11). Durante a ação, houve troca de tiros e motoristas de carros e ônibus precisaram voltar na contramão, no sentido Zona Oeste. A via expressa foi interditada pelo menos duas vezes no início desta tarde. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Militar, os homens ordenaram que pessoas que trafegavam pela via fechassem a avenida para tirar o foco da operação, "que tem como um dos principais objetivos desarticular ações de criminosos locais".

Na ação, os caminhões foram retirados da pista pela PM, mas os suspeitos impediram a passagem de veículos mais uma vez, abordando outros motoristas.

Segundo a PM, agentes foram atacados a tiros durante abordagem a um veículo na saída da comunidade. Um suspeito foi atingido e o outro fugiu. Foram apreendidos ainda uma pistola e 10 artefatos explosivos.

Para dificultar a entrada da polícia na comunidade, criminosos atearam fogo em diversas barricadas. Também houve confronto em uma área de mata.

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) informou que um caminhão compactador também foi abordado pelos suspeitos quando estava em destino à Estação de Tratamento de Resíduos (ETR) de Santa Cruz. O veículo foi usado como barricada. Segundo a companhia, os garis e o motorista estão em segurança, e o caminhão foi liberado pela polícia.