O filho do deputado federal e ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), Álvaro Lira, foi nomeado gestor administrativo no município de Barra de São Miguel, no interior de Alagoas. Conhecido como Alvinho, o jovem de 18 anos terá um salário de R$ 8 mil e vai trabalhar com o atual prefeito, Luiz Henrique Alves Pinto (PP). As informações são do O Globo.

No ano passado, Álvaro acompanhou de perto a agenda pública do avô Benedito de Lira, que concorreu à prefeitura de Barra de São Miguel e foi reeleito no último pleito. Aos 82 anos, porém, faleceu no dia 14 de janeiro.

Durante a posse, no dia 1º de janeiro, quando Benedito já estava hospitalizado, Arthur Lira citou o filho e o agradeceu por ter sido seus “olhos e ouvidos” durante a campanha e “as pernas de meu pai”.

Ainda conforme O Globo, a Prefeitura de Barra de São Miguel informou que o jovem vai atuar no gabinete do prefeito, fazendo a articulação com os secretários.

No perfil do Instagram, Álvaro Lira destaca a nova função pública e compartilhou um vídeo em que discursa na “Jornada da Educação”, evento promovido pela Secretaria de Educação do município.

“Na manhã de ontem, ocorreu no município da Barra de São Miguel a jornada da educação, onde foi iniciado o ano letivo estudantil na rede pública. Em nome do meu avô, o eterno prefeito, estive presente no evento que aborda um dos pilares mais importantes do município. Que Deus abençoe essa jornada de todos os servidores e alunos da Barra de São Miguel!”, escreveu ele.

