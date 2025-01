Morre Benedito de Lira, pai de Arthur Lira, aos 82 anos

Benedito de Lira (PP), prefeito da Barra de São Miguel (AL), morreu na manhã desta terça-feira (14), aos 82 anos. Conhecido por Biu de Lira, ele fazia tratamento contra um câncer e estava internado desde o dia 31 de dezembro no Hospital Arthur Ramos, em Maceió, após ser submetido a uma cirurgia de emergência. Segundo o G1, ele faleceu após uma parada cardíaca.

Benedito de Lira era pai do deputado federal Arthur Lira (PP-AL). Ele era casado com Tereza Palmeira, e além do herdeiro parlamentar, tinha duas filhas.

Veja também Alagoas Ex-PM e influenciador Kel Ferreti é denunciado por estupro e lesão corporal de enfermeira Alagoas Jangada com 12 pessoas naufraga durante passeio noturno chamado 'banho de lua' em praia de Maceió

No Instagram, Arthur Lira publicou fotos e texto em homenagem ao pai. "Meu pai, meu herói, minha referência, nos deixou hoje, aos 82 anos. Um sentimento de vazio, dor e tristeza profunda toma meu coração e da nossa família. Mas ele, o nosso Biu de Lira, nos ensinou a enfrentar as frustrações, a levantar a cabeça e seguir em frente. Homem honrado, lutador, fez de sua vida exemplo de superação permanente", declarou Lira.

Histórico político

Natural de Junqueiro, no interior de Alagoas, Benedito de Lira se formou em Direito pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) em 1972. Na vida política, ocupou os cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Biu também foi candidato a vice-governador de Alagoas em 1998.

Em 2024, foi reeleito prefeito de Barra de São Miguel ao conquistar 68,12% dos votos válidos, equivalente a 4.563 votos, contra Floriano Melo (MDB), que obteve 31,88%. Já com a saúde debilitada, não compareceu à posse no dia 1º de janeiro.

A Prefeitura da Barra de São Miguel decretou luto oficial de três dias após a morte do gestor. O Governo do Estado também decretou luto por três dias. Com a morte de Biu, quem assume o cargo é o vice-prefeito, Henrique Alves Pinto (PP), de 42 anos.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil