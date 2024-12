Jangada com 12 pessoas naufraga durante passeio noturno chamado 'banho de lua' em praia de Maceió

Uma jangada naufragou durante um passeio noturno, na Praia de Ponta Verde, em Maceió, na última quinta-feira (26). Doze pessoas foram resgatadas, mas ainda não há informações sobre as causas do acidente, que ocorreu a aproximadamente 500 metros da costa. As informações são do g1.

O passeio noturno, conhecido como “banho de lua”, é uma atração popular na região, que leva turistas às piscinas naturais formadas por recifes de corais a cerca de 1 km da costa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e cerca de 15 militares foram mobilizados para fazer o resgate das vítimas. Ao chegarem ao local, as guarnições foram avisadas que os 12 passageiros já haviam sido resgatados por outra embarcação que passava pelo local.

Uma mulher de 25 anos, que estava entre os passageiros, sofreu afogamento de grau 3 após bater a cabeça. Isso significa que ela precisou de oxigênio e atendimento imediato porque a quantidade de água ingerida podia causar danos a alguns órgãos. Ela foi prontamente socorrida pela equipe de resgate e, em seguida, conduzida a um hospital particular.

As autoridades realizaram buscas na água para confirmar que não havia outras vítimas. Testemunhas informaram que os ocupantes da jangada eram membros de uma mesma família.

A Marinha do Brasil informou que um inquérito será instaurado para descobrir as causas do naufrágio. De acordo com a nota oficial, não foram detectados indícios de poluição hídrica no local.

A Polícia Civil informou que o jangadeiro fugiu após a embarcação virar. De acordo com as autoridades, o caso já está sendo investigado e testemunhas começaram a ser ouvidas. O inquérito será conduzido pela delegada Luci Mônica.

Nota oficial da Marinha do Brasil

"A Marinha do Brasil (MB) informa que tomou conhecimento, nesta quinta-feira (26 de dezembro), do naufrágio da embarcação “PITEL”, do tipo jangada, na Praia da Ponta Verde, em Maceió (AL).

De imediato, uma equipe de Inspeção Naval da Capitania dos Portos de Alagoas (CPAL) foi enviada para o local para iniciar as diligências e prestar o apoio necessário. Ao chegar no ponto do acidente, foi verificado que a embarcação se encontrava naufragada, a 500m da praia, aproximadamente.

Os náufragos foram resgatados por embarcações que estavam próximas ao local. Não foi observado poluição hídrica.

Um Inquérito será instaurado para apurar as causas e as circunstâncias do naufrágio".