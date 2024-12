Arsênio é encontrado em sangue de vítima e de dois sobreviventes que comeram bolo em Torres, no RS

Análises feitas em laboratório identificaram arsênio no sangue de uma das vítimas e de dois sobreviventes que comeram um bolo em uma confraternização familiar em Torres (RS), no último fim de semana. O material foi coletado pelo hospital e levado até a Polícia nesta sexta-feira (27). As informações são do g1.

A substância encontrada pela perícia é extremamente tóxica, além de ser uma das mais utilizadas em venenos. As informações do achado foram compartilhadas pelo delegado Marcos Vinícius Veloso à RBS TV, filiada da TV Globo no Rio Grande do Sul.

"O próprio hospital levou o material para o Centro de Informação Toxicológico. Nesse centro, foi constatado arsênio no sangue de duas vítimas que sobreviveram, que estão no hospital ainda, e de uma mulher que morreu, a dona Neuza", explicou a autoridade.

Veja também Seu Direito 31 de dezembro é feriado ou ponto facultativo? Entenda quem tem folga e quais os direitos de quem trabalha País Inmet prevê chuva no fim de ano em boa parte do Brasil; veja lista de estados

As pessoas citadas pelo delegado são de dois sobreviventes - a mulher que preparou o bolo e o sobrinho-neto dela, de 10 anos - e Neuza Denize Silva dos Anjos, de 65 anos, que morreu. O sangue deles foi analisado pelo laboratório, que constatou a presença da substância nos três.

Em declaração à emissora, Marcos revela que a autora da sobremesa foi a única do grupo a comer duas fatias. A maior quantidade de arsênio, inclusive, foi encontrada nas amostras sanguíneas dela. Com o resultado, a polícia apura as hipóteses de envenenamento ou intoxicação alimentar.

Sobreviventes estão bem

O Hospital Nossa Senhora dos Navegantes de Torres informou, em boletim médico divulgado à imprensa nesta sexta-feira (27), que tia e sobrinho estão "clinicamente estáveis". Outros detalhes sobre as demais vítimas não foram informados pela polícia.

O incidente com o bolo deixou três pessoas mortas. Além de Neuza, Tatiana Denize Silva dos Santos, de 43 anos, e Maida Berenice Flores da Silva, de 58 anos, sofreram parada cardiorrespiratória após ingerirem o alimento. Outra suspeita da Polícia Civil é que os ingredientes utilizados estavam vencidos.

"Uma das pessoas que está no hospital foi quem fez o bolo, e na casa dela há vários produtos vencidos. Ao que tudo indica, a farinha que ela usou também estava vencida. Tem a hipótese de ter ocorrido uma intoxicação alimentar, pela ingestão desses alimentos vencidos, como também a gente não descarta que pode ter ocorrido alguma espécie de envenenamento", declarou o delegado Marcos Vinícius ao g1.

O que é arsênio?

De acordo com uma ficha de informação toxicológica escrita pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), o arsênio é um semimetal que está presente em mais de 200 minerais, como cobre, chumbo, cobalto, ouro, níquel e zinco.

Em contato com seres humanos, o material é altamente tóxico e já foi até considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das 10 substâncias de maior preocupação para a saúde pública. O relatório da Cetesb afirma que a maneira mais comum de intoxicação por arsênio é por ingestão de água e alimentos.

Os sinais e sintomas clínicos iniciais de intoxicação aguda por arsênio são: dor abdominal, vômito, diarreia, vermelhidão da pele, dor muscular e fraqueza. Esses efeitos frequentemente são seguidos por dormência e formigamento das extremidades, cãibras e pápula eritematosa.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.