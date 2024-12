31 de dezembro é feriado ou ponto facultativo? Entenda quem tem folga e quais os direitos de quem trabalha

Para muitos, o último dia do ano é sinônimo de festas e preparações para a virada. Contudo, para outros, trata-se de mais um dia de trabalho.

Oficialmente, o feriado reconhecido pelo calendário brasileiro é apenas o dia 1º de janeiro, em celebração à Confraternização Universal. Já o dia 31 de dezembro pode ser declarado ponto facultativo, dependendo de cada esfera governamental ou empresa.

O que significa ponto facultativo?

O ponto facultativo é um dia em que as atividades laborais podem ser dispensadas por decisão do empregador ou por decreto governamental. Diferentemente de um feriado, ele não obriga a interrupção das atividades. Empresas privadas, por exemplo, têm autonomia para decidir se liberarão ou não seus funcionários, considerando as demandas internas e acordos coletivos.

Direitos de quem trabalha

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não menciona diretamente o ponto facultativo, mas estabelece que as condições de trabalho nesses dias podem ser negociadas entre empresas e empregados, frequentemente por meio de convenções coletivas. Algumas questões importantes incluem:

Salário: o ponto facultativo não deve impactar o salário dos funcionários que não trabalham nesses dias.

o ponto facultativo não deve impactar o salário dos funcionários que não trabalham nesses dias. Hora extra: funcionários que trabalharem no ponto facultativo não têm garantia legal de pagamento adicional, a menos que acordos coletivos ou contratos especifiquem essa possibilidade.

funcionários que trabalharem no ponto facultativo não têm garantia legal de pagamento adicional, a menos que acordos coletivos ou contratos especifiquem essa possibilidade. Flexibilidade: empresas privadas podem optar por manter operações normais, liberar os funcionários ou oferecer compensações, como folgas futuras.

Diferença entre feriado e ponto facultativo

Feriados são estabelecidos por lei e aplicáveis a todos os setores, enquanto pontos facultativos oferecem mais flexibilidade. Em feriados, trabalhadores recebem adicional de pelo menos 100% sobre as horas trabalhadas, salvo exceções previstas em acordos. Por outro lado, o ponto facultativo depende da decisão da empresa ou órgão empregador, podendo ou não afetar a rotina do trabalhador.

No Ceará e em Fortaleza

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou um decreto determinando ponto facultativo a partir de meio-dia nos dias 24 (véspera de Natal) e 31 de dezembro para todos os órgãos da administração pública estadual.

“O documento assegura o funcionamento das atividades essenciais à população, em áreas como saúde, segurança pública, abastecimento d’água, entre outras”, explicou o governador em suas redes sociais.

Na capital cearense, a Prefeitura de Fortaleza também decretou ponto facultativo nos expedientes dos dias 24 e 31 de dezembro. A medida exclui os servidores municipais que ocupam cargos essenciais na área da saúde e outros setores considerados indispensáveis, como limpeza pública, segurança e fiscalização de trânsito. Hospitais municipais, incluindo o Instituto Dr. José Frota (IJF), permanecem em funcionamento, garantindo o atendimento à população.