A virada do ano é sempre um momento de celebrar e desejar um futuro melhor. Repleto de superstições e rituais de olho nos próximos 365 dias, o Réveillon é marcado por tradições que prometem atrair boa sorte, prosperidade e amor.

Uma dessas práticas é o costume de comer uvas à meia-noite, tradição que possui raízes históricas e significados especiais.

A origem da tradição

A prática de comer uvas no Ano Novo surgiu na Espanha e possui algumas versões sobre sua origem. Segundo o jornalista americano Jeff Koehler, autor do livro "Espanha", a tradição remonta ao final do século XIX.

Uma das teorias aponta que, na década de 1880, a burguesia espanhola começou a imitar os franceses, celebrando o Réveillon com uvas e champanhe. Já outra versão sugere que a prática surgiu em 1909, quando produtores da região de Alicante, no sudeste espanhol, tiveram um excedente na safra e venderam o fruto como “uvas da sorte”.

Outra possível origem remete a um protesto na Puerta del Sol, em Madrid, em 1896. Na ocasião, cidadãos se reuniram para ironizar um decreto que proibia celebrações noturnas na cidade, consumindo uvas como forma de satirizar os hábitos da elite.

Uma uva para cada mês

Cada uva comida na virada do ano carrega um simbolismo poderoso. Muitas superstições afirmam que elas representam os meses do ano que está por vir. O sabor de cada bago — doce ou azedo — indicaria como será o mês correspondente.

A simpatia mais comum utiliza 12 uvas, uma para cada mês. A cada fruto ingerido, faz-se um pedido, e as sementes são guardadas em um papel amarelo dentro da carteira para atrair riqueza.

A simpatia das 7 uvas

Especificamente para atrair dinheiro, a simpatia das 7 uvas é simples e simbólica. Assim que o relógio marca meia-noite, você deve comer sete uvas, guardar suas sementes em um saquinho vermelho e colocá-lo na carteira.

A cor vermelha representa energia e prosperidade.

Esse saquinho deve permanecer guardado até o próximo Réveillon, quando o ritual pode ser renovado.

Outra variação permite ajustar a quantidade de uvas ao seu número da sorte, personalizando o ritual de acordo com as próprias crenças.

Outras formas de celebrar com uvas

Além das simpatias das 12 ou 7 uvas, há outros rituais com o fruto:

3 uvas para sorte: mentalize seus desejos enquanto come três uvas e plante as sementes em um canteiro ou vaso, para que seus objetivos cresçam com as plantas.

mentalize seus desejos enquanto come três uvas e plante as sementes em um canteiro ou vaso, para que seus objetivos cresçam com as plantas. 12 uvas para amor e prosperidade: combine o consumo das uvas com lentilhas e pule três vezes com o pé esquerdo para atrair o amor.

Por que fazer simpatias no Ano Novo?

Para muitos, as simpatias são uma maneira de se conectar com seus desejos mais profundos e entrar no novo ano com esperança e positividade. Independentemente da crença, essas práticas reforçam o espírito de renovação e confiança que a virada do ano traz.