Na imagem, o artista plástico Davi Ângelo com uma das próprias criações, uma sereia produzida em conformidade com as lendas do Ceará

Verso

Esqueça a Disney: artista cearense cria esculturas fiéis a lendas de sereias e encantados dos rios

Natural do município de Pires Ferreira, Davi Ângelo tem raízes em comunidades ribeirinhas e traduz toda a sabedoria desse povo em criações que impactam e atraem ao mesmo tempo

Diego Barbosa 07 de Setembro de 2025
Festa de Iemanjá na Praia de Iracema em 2019

Verso

Festa de Iemanjá deve reunir 100 mil pessoas em Fortaleza; veja programação e entenda origem da data

Umbandistas e simpatizantes podem participar da celebração e levar oferendas para a Rainha do Mar

Ana Beatriz Caldas 15 de Agosto de 2025
Festa de São Pedro foi realizado neste domingo (29)

Verso

Cearenses celebram Festa de São Pedro dos Pescadores na Capital; veja fotos

Festejo popular é símbolo de fé e patrimônio imaterial de Fortaleza

Ana Beatriz Caldas 29 de Junho de 2025
No dia 1º de junho, a cidade inteira acompanha o carregamento do Pau da Bandeira

Verso

Como a Festa do Pau da Bandeira transforma Barbalha em destino turístico nacional

Ana Beatriz Caldas 13 de Junho de 2025
Socorro Luna, a 'solteirona de Santo Antônio', na sala de casa: alegria e devoção ao padroeiro

Verso

‘Marqueteira de Santo Antônio’: quem é a cearense que há 25 anos faz simpatias para ajudar solteiros

Socorro Luna, advogada e 'devota desde o útero', é famosa pelas simpatias para quem quer casar

Ana Beatriz Caldas 12 de Junho de 2025
Imagem de maxixes frescos e verdes, destacando sua textura escamosa.

Meio Ambiente

Maxixe: descubra os benefícios do vegetal que carrega saúde, memória e ancestralidade

De origem africana, o maxixe é consumido há séculos em comunidades afro-brasileiras, além das populações nortistas e nordestinas

Amanda Andrade* 09 de Junho de 2025
Mais de 300 homens se revezam no carregamento do Pau da Bandeira

Verso

Barbalha celebra 97 anos de Pau da Bandeira e inicia festejos de Santo Antônio neste domingo (1º)

Tradicional festa popular ocorre oficialmente até 13 de junho

Ana Beatriz Caldas 01 de Junho de 2025
Roberto Maguila é um dos principais carregadores do Pau da Bandeira

Verso

Em Barbalha, professor completa 45 anos como carregador do Pau da Bandeira: ‘Fé e muita coragem’

Roberto Maguila, 55, começou na tradição ainda criança e hoje se dedica a preservá-la

Ana Beatriz Caldas 01 de Junho de 2025
Local da Catedral onde estão sepultados bispos

Ceará

Igrejas de Fortaleza ainda hoje guardam restos mortais de religiosos, escravizados e políticos

Atualmente, o sepultamento em igrejas depende de regras civis e eclesiásticas, levando em consideração questões de vigilância sanitária e regras para a construção de túmulos

Gabriela Custódio 15 de Maio de 2025
Fatias suculentas de carne bovina dispostas artisticamente sobre uma superfície escura, acompanhadas de temperos frescos, ideal para um banquete.

País

Não se come carne na Semana Santa? Entenda a tradição cristã

Durante a Semana Santa, especialmente na Sexta-feira Santa, muitas pessoas evitam o consumo de carne vermelha em respeito ao sacrifício de Jesus Cristo

Redação 17 de Abril de 2025
