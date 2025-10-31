Natural do município de Pires Ferreira, Davi Ângelo tem raízes em comunidades ribeirinhas e traduz toda a sabedoria desse povo em criações que impactam e atraem ao mesmo tempo
Umbandistas e simpatizantes podem participar da celebração e levar oferendas para a Rainha do Mar
Festejo popular é símbolo de fé e patrimônio imaterial de Fortaleza
Socorro Luna, advogada e 'devota desde o útero', é famosa pelas simpatias para quem quer casar
De origem africana, o maxixe é consumido há séculos em comunidades afro-brasileiras, além das populações nortistas e nordestinas
Tradicional festa popular ocorre oficialmente até 13 de junho
Roberto Maguila, 55, começou na tradição ainda criança e hoje se dedica a preservá-la
Atualmente, o sepultamento em igrejas depende de regras civis e eclesiásticas, levando em consideração questões de vigilância sanitária e regras para a construção de túmulos
Durante a Semana Santa, especialmente na Sexta-feira Santa, muitas pessoas evitam o consumo de carne vermelha em respeito ao sacrifício de Jesus Cristo