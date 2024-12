Missas de Natal e Ano Novo em Fortaleza: veja programação de 77 igrejas

A Arquidiocese de Fortaleza compartilhou a agenda de missas realizadas durante o período do Natal e do Ano Novo na capital cearense. As cerimônias buscam renovar a fé durante o nascimento de Cristo e celebrar a chegada de 2025.

Em lista, é possível conferir o local, assim como os horários das celebrações. A programação inclui: Vigília do Natal (24/12), o Natal do Senhor (25/12), o encerramento do ano civil (31/12), e a Solenidade de Maria, Mãe de Deus (1º/1/25).

Confira programação completa em Fortaleza

Paróquia São José – Catedral Metropolitana

24/12: 19h, presidida por Dom Gregório Paixão

19h, presidida por Dom Gregório Paixão 25/12: 9h, 11h, 17h e 19h

9h, 11h, 17h e 19h 31/12: 19h, presidida por Dom Gregório Paixão

19h, presidida por Dom Gregório Paixão 1°/1: 11h, 17h e 19h

Paróquia Santo Afonso, Parquelândia, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 8h e 18h

8h e 18h 31/12: 19h

19h 1°/1: 8h e 18h

Paróquia Cristo Rei, Aldeota, Fortaleza

24/12: 17h e 19h

17h e 19h 25/12: 17h

17h 31/12: 17h

17h 1°/1: 17h

Paróquia São Benedito e Nossa Senhora do Patrocínio – Santuário Arquidiocesano de Adoração, Centro, Fortaleza

24/12: 18h15

18h15 25/12: 17h

17h 31/12: 18h15

18h15 1°/1: 17h

Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Centro, Fortaleza

24/12: 18h30

18h30 25/12: 10h e 17h

10h e 17h 31/12: 18h30

18h30 1°/1: 10h e 17h

Paróquia São José, Papicu, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 8h, 10h e 18h

8h, 10h e 18h 31/12: 18h

18h 1°/1: 18h

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, Vicente Pinzon, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 8h

8h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Santuário Sagrado Coração de Jesus, Centro, Fortaleza

24/12: 18h

18h 25/12: 8h30, 16h e 18h

8h30, 16h e 18h 31/12: 7h e 18h

7h e 18h 1°/1: 8h30 e 16h

Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Mucuripe, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 17h

17h 31/12: 19h

19h 1°/1: 17h

Paróquia Nossa Senhora da Piedade, Joaquim Távora, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 9h e 17h

9h e 17h 31/12: 19h

19h 1°/1: 9h e 17h

Paróquia São João Batista, Tauape, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 7h, 8h30 e 17h30

7h, 8h30 e 17h30 31/12: 6h e 19h

6h e 19h 1°/1: 7h, 8h30 e 17h30

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Ellery, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 18h

18h 31/12: 19h

19h 1°/1: 18h

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Praia do Futuro, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 18h

18h 31/12: 19h

19h 1°/1: 18h

Paróquia Senhor do Bonfim, Monte Castelo, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 17h

17h 31/12: 17h

17h 1°/1: 17h

Paróquia Nossa Senhora da Paz, Aldeota, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 8h, 11h, 16h e 18h

8h, 11h, 16h e 18h 31/12: 19h

19h 1°/1: 16h, 18h e 20h

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, De Lourdes, Fortaleza

24/12: 18h

18h 25/12: 11h e 17h30

11h e 17h30 31/12: 18h30

18h30 1°/1: 18h30

Paróquia Nossa Senhora das Dores, Otávio Bonfim, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, Benfica, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 17h

17h 31/12: 19h

19h 1°/1: 17h

Paróquia Santa Luzia, Meireles, Fortaleza

24/12: 17h e 19h

17h e 19h 25/12: 17h e 19h

17h e 19h 1°/1: 17h e 19h

Paróquia São Vicente de Paulo, Dionísio Torres, Fortaleza

24/12: 6h30, 17h e 19h30

6h30, 17h e 19h30 25/12: 9h, 11h30, 17h e 19h

9h, 11h30, 17h e 19h 31/12: 6h30 e 17h30

6h30 e 17h30 1°/1: 9h, 11h30, 17h e 19h

Paróquia São Gerardo Majella, São Gerardo, Fortaleza

24/12: 17h e 19h

17h e 19h 25/12: 17h e 19h

17h e 19h 31/12: 18h

18h 1°/1: 17h e 19h

Reitoria São Judas Tadeu, São Gerardo, Fortaleza

24/12: 16h30 e 18h

16h30 e 18h 25/12: 18h

18h 31/12: 18h

18h 1°/1: 18h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Fátima, Fortaleza

24/12: 6h30, 12h, 17h e 19h

6h30, 12h, 17h e 19h 25/12: 6h30, 12h e 17h

6h30, 12h e 17h 31/12: 6h30, 12h, 17h e 19h

6h30, 12h, 17h e 19h 1°/1: 6h30, 12h e 17h

Paróquia Divino Espírito Santo, Cidade 2000, Fortaleza

24/12: 17h e 19h

17h e 19h 25/12: 17h e 19h

17h e 19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 17h e 19h

Paróquia São Francisco de Assis, Jacarecanga, Fortaleza

24/12: 19h (matriz)

19h (matriz) 25/12, 31/12 e 1°/1: 17h30 (Navegantes)

Paróquia São José, Passaré, Fortaleza

24/12: 18h

18h 25/12: 18h

18h 31/12: 18h

18h 1°/1: 18h

Paróquia São João Paulo II, Guajeru, Fortaleza

24/12: 18h

18h 25/12: 17h

17h 31/12: 18h

18h 1°/1: 17h

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Maraponga, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 18h30

18h30 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia São Francisco Xavier, Conjunto Esperança, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 17h e 19h

17h e 19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia São Francisco de Assis, Dias Macedo, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Alto Alegre, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 17h

17h 31/12: 19h

19h 1°/1: 17h

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mondubim, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Nossa Senhora da Glória, Cidade dos Funcionários, Fortaleza

24/12: 17h e 19h

17h e 19h 25/12: 7h, 9h, 11h, 17h e 19h

7h, 9h, 11h, 17h e 19h 31/12: 6h30, 17h e 19h

6h30, 17h e 19h 1°/1: 7h, 9h, 11h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senha das Graças, Vila Manoel Sátiro, Fortaleza

24/12: 20h

20h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia São José, Lagoa Redonda, Fortaleza

24/12: 19h30

19h30 25/12: 19h30

19h30 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia São João Eudes, Engenheiro Luciano Cavalcante, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Santa Maria, Fortaleza

24/12: 19h30

19h30 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Mãe Santíssima, Parque Dois Irmãos, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia São Diogo, Cajazeiras, Fortaleza

24/12: 19h30

19h30 25/12: 19h na Igreja Mãe da Divina Providência

Paróquia São José, Sapiranga, Fortaleza

24/12: 17h e 19h

17h e 19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Área Pastoral Nossa Senhora do Brasil, Messejana, Fortaleza

24/12: 18h30

18h30 25/12: 8h, 9h30, 16h30 e 18h30

8h, 9h30, 16h30 e 18h30 31/12: 18h30

18h30 1°/1: 9h30, 16h30 e 18h30

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Messejana, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 7h e 19h

7h e 19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres, Conjunto Tancredo Neves, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, Aerolândia, Fortaleza

24/12: 18h

18h 25/12: 7h30 e 18h

7h30 e 18h 31/12: 18h

18h 1°/1: 19h

Paróquia São Francisco de Assis, Conjunto Palmeiras, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Santa Luzia, Pedras, Fortaleza

24/12: 19h30

19h30 25/12: 17h30

17h30 31/12: 19h30

Paróquia Santíssima Trindade, Conjunto Prefeito José Walter, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 9h, 16h e 18h

Paróquia São Pio X, Panamericano, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 17h e 19h

17h e 19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 17h e 19h

Paróquia São Francisco de Assis, Canindezinho, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 17h

Paróquia Santa Cecília, Bom Jardim, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Pici, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 17h

17h 31/12: 19h

19h 1°/1: 17h

Paróquia Nossa Senhora de Salette, Bela Vista, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Montese, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 6h30, 8h, 11h, 16h30, 18h e 19h30

6h30, 8h, 11h, 16h30, 18h e 19h30 31/12: 19h

19h 1°/1: 6h30, 8h, 11h, 16h30, 18h e 19h30

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, Parangaba, Fortaleza

24/12: 20h

20h 25/12: 8h30 e 19h

8h30 e 19h 31/12: 20h

20h 1°/1: 19h

Paróquia Imaculado Coração de Maria, Henrique Jorge, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 18h30

18h30 31/12: 19h

19h 1°/1: 18h30

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Montese, Fortaleza

24/12: 17h e 19h

17h e 19h 25/12: 10h e 19h

10h e 19h 31/12: 17h e 19h

17h e 19h 1°/1: 19h

Paróquia Santa Paula Frassinetti, Granja Lisboa, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia São Raimundo Nonato, Rodolfo Teófilo, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia São João Batista, Bom Jardim, Fortaleza

24/12: 19h30

19h30 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Imaculada Conceição e São João XXIII, Jóquei Clube, Fortaleza

24/12: 19h

19h 31/12: 18h30

18h30 31/12: 19h

19h 1°/1:18h30

Paróquia São José, Vila Pery, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 18h

Paróquia Jesus, Maria e José, Vila União, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Jardim Iracema, Fortaleza

24/12: 20h

20h 25/12: 19h

19h 31/12: 20h

20h 1°/1: 19h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Parque Genibaú, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia São Francisco de Assis, Quintino Cunha, Fortaleza

24/12: 20h

20h 25/12: 19h

19h 31/12: 20h

20h 1°/1: 19h

Paróquia São Pedro, Barra do Ceará, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Pirambu, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Jesus, Maria, José, Antônio Bezerra, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Granja Portugal, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia São Francisco de Assis, Vila Velha, Fortaleza

24/12, 25/12 e 31/12: 18h30 na Capela Santa Edwiges e às 20h na Capela São José

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Álvaro Weyne, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 17h

17h 31/12: 19h

19h 1°/1: 17h

Paróquia Nossa Senhora Mão da Igreja, Presidente Kennedy, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 17h

17h 31/12: 19h

19h 1°/1: 17h

Paróquia Cristo Redentor, Cristo Redentor, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

Paróquia São Pedro e São Paulo, Jardim Guanabara, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 31/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Carlito Pamplona, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 19h

19h 1°/1: 19h

Paróquia-Santuário Nossa Senhora da Assunção, Vila Velha, Fortaleza

24/12: 19h

19h 25/12: 17h

17h 31/12: 22h

22h 1°/1: 17h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Conjunto Ceará, Fortaleza