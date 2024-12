Ceará lidera ranking nacional de pontes na mesma situação crítica e ruim de estrutura que caiu entre TO e MA

O Ceará é o estado brasileiro que tem mais pontes federais em situação crítica ou ruim de estrutura. No total, são 727 as pontes no País em situações semelhantes à da estrutura que desabou neste domingo (22) na divisa entre Tocantins e Maranhão.

O Estado lidera o ranking geral do País com 93 pontes federais com problemas de infraestrutura, sendo 77 delas em situação ruim e 16 em situação crítica.

O levantamento da situação de pontes federais administradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi feito pelo jornal Folha de São Paulo a partir de dados atualizados até maio de 2023.

Confira a lista de estados com pontes federais em situação ruim e crítica:

CE - 93 pontes MG - 81 pontes PE - 73 pontes BA - 68 pontes PA - 63 pontes PB - 60 pontes RS - 56 pontes PI - 36 pontes RN - 33 pontes MA - 25 pontes RR - 25 pontes PR - 19 pontes MT - 17 pontes SC - 17 pontes ES - 16 pontes TO - 12 pontes AL - 11 pontes SE - 8 pontes RJ - 8 pontes MS - 6 pontes

Fonte: Folha de São Paulo a partir de dados do Dnit. Dados de Goiás indisponíveis. AC, AP, AM, DF, RO e SP não possuem pontes em condição ruim ou crítica

Desabamento de ponte entre TO e MA

Ligando as cidades de Aguiarnopólis (TO) e Estreito (MA), a ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira desabou e diversos veículos caíram no Rio Tocantins.

Segundo informações mais atualizadas da Polícia Rodoviária Federal, são no mínimo 14 desaparecidos e três mortos. As buscas foram retomadas por barco ainda na segunda (23), mas há dificuldades no Rio Tocantins por risco de contaminação com ácido sulfúrico.

Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, um decreto emergencial vai destinar ao menos R$ 100 milhões para reconstruir a ponte. A obra, segundo ele, também deverá atuar na retirada dos escombros e na avaliação dos danos causados pela queda.

De acordo com a avalição do Dnit, há cinco categorias de classificação de infraestrutura de pontes federais: 1- crítico, 2- ruim, 3- regular, 4- bom e 5- ótimo. A ponte que desabou estava na categoria 2.

O momento da queda da ponte foi, inclusive, registrado em vídeo por um morador da região e por um vereador da cidade de Aguiarnópolis que gravava um vídeo para alertar sobre os riscos.