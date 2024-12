Ponte entre Maranhão e Tocantins será reconstruída com recursos de mais de R$ 100 milhões

O Ministro dos Transportes, Renan Filho, decretou estado de emergência devido ao desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira em visita ao Maranhão nesta segunda-feira (23). Durante coletiva de imprensa, o titular da pasta informou que irá destinar mais de R$ 100 milhões para garantir a reconstrução imediata da plataforma, que caiu na tarde de domingo (22). O acidente deixou pelo menos um morto e 15 pessoas desaparecidas.

Segundo Renan Filho, a nova estrutura que liga os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO) será entregue em 2025. "Além do contrato neste ano esperamos nos primeiros dias de 2025 dar ordem de serviço para todas as obras de engenharia que serão feitas aqui, com o compromisso de entregar esta ponte em 2025. Vamos trabalhar dedicadamente para fazer desta nova ponte um case de resolutividade", afirmou.

O ministro destacou que a obra precisa de agilidade para garantir que a população local possa se deslocar e trabalhar com segurança.

“Decretamos emergência para abreviar todos os procedimentos administrativos, a fim de termos a resposta mais rápida possível para a reconstrução da Ponte Juscelino Kubitschek. Quero comunicar ao povo do Maranhão, ao povo de Tocantins e ao povo brasileiro que precisa dessa infraestrutura para se deslocar, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, que vamos, com a emergência decretada, contratar a reconstrução da ponte ainda no exercício de 2024”, disse Renan Filho.

Renan Filho afirmou ainda que foi aberta "uma sindicância para avaliar as causas e as responsabilidades do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek entre os estados do Maranhão e Tocantins", concluiu.

Condições precárias já eram denunciadas

Buscas por sobreviventes que ocorriam no local foram suspensas durante na noite de domingo (22) noite porque, segundo o g1, a Defesa Civil informou que um dos caminhões que caíram com o desabamento levava ácido sulfúrico.

Inaugurada em 1960, a ponte liga as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), e possuiu mais de 530 metros de extensão. A causa do desabamento ainda será investigada, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).