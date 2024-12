Dnit sabia das condições precárias da ponte que caiu entre Maranhão e Tocantins, diz relatório

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realizou inspeções que apontaram riscos de estrutura na ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira, que desabou nesse domingo (22) entre os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). O acidente deixou pelo menos uma morte e 15 pessoas desaparecidas.

Segundo informações reveladas pela Folha de S. Paulo, a ponte sobre o rio Tocantins já era considerada em estado "ruim" de conservação. Os relatórios gerenciais de manutenção rodoviária atualizados até julho de 2019 incluíam o local na categoria "amarela", indicando "nota 2" para a estrutura, sendo 1 o estado mais crítico e cinco o melhor estado, conforme o Índice de Condição de Manutenção.

A nota 2, considerada ruim, significa que a ponte pode apresentar problemas estruturais ou funcionais que necessitam atenção prioritária. Os riscos podem incluir danos no concreto, fissuras, falhas em fundações, pilares ou sistemas de drenagem, entre outros.

Ainda conforme o levantamento do Dnit, das 121 pontes federais do Tocantins, 10 foram enquadradas na categoria amarela, a mesma situação da ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira. Segundo a publicação, as informações são as mais recentes e foram incluídas no relatório geral de operações rodoviárias, de maio de 2023.

Desabamento

Por meio de nota à imprensa, publicada nesta segunda (23), a Polícia Militar de Tocantins informa que entre os desaparecidos estão duas crianças e duas mulheres, além de um mototaxista e a passageira.

A corporação também detalha que as outras vítimas não encontradas são: o motorista de um veículo de passeio Citroen C3, três pessoas que estavam em uma caminhonete S10, dois motoristas de caminhões que transportavam ácido sulfúrico, um motorista de caminhão de defensivos agrícolas e outro que transportava madeira MDF.

Segundo as autoridades, ainda não é possível determinar o motivo do desabamento. "Equipes da autarquia estão se deslocando para o local visando avaliar a situação, apurar as possíveis causas e tomar as medidas necessárias", afirmou em nota o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) de Tocantins, responsável pela manutenção da ponte.

Localizada na BR-226, a ponte liga os municípios de Estreito (MA) e de Aguiarnópolis (TO). Na tarde de domingo, o vão central da ponte, com 533 metros de extensão, cedeu, provocando a queda de pelo menos dez veículos, dos quais quatro caminhões, quatro carros de passeio e três motocicletas. Em razão do acidente, a BR-226 foi interditada.