O que assistir na Netflix no Natal? Veja shows especiais transmitidos no streaming nesta terça (24)

A Netflix preparou uma programação especial para celebrar o Natal, com destaque para apresentações de artista nos intervalos dos jogos da NFL, além de filmes e programas de culinária. A seguir, confira as principais opções para assistir.

Show do intervalo da NFL

No dia 25 de dezembro, dois jogos da NFL serão transmitidos ao vivo, com shows que prometem marcar o dia.

Mariah Carey, conhecida como a rainha do Natal, abrirá a primeira disputa entre Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers, marcada para às 15h30. Já no intervalo do segundo jogo, às 18h30, será a vez de Beyoncé brilhar em sua cidade natal, durante a partida entre Baltimore Ravens e Houston Texans.

Veja também Zoeira Em climão de viagem de Natal, Alvaro detona Gkay após tentativa de reconciliação: 'não quero mais perto de mim' Zoeira Fernanda Lima negocia volta à TV para apresentar MasterChef em 2025, diz colunista

Programação culinária

Além dos esportes, a Netflix também destaca o programa "Selena + Chef: Home for the Holidays". Na série, Selena Gomez recebe renomados chefs americanos para preparar pratos típicos das festas de fim de ano. No episódio de estreia, ela apresenta uma sobremesa sul-africana, o pudim de malva.

Documentário

Outra atração nostálgica é o documentário "Wham! Last Christmas – Uma Canção de Natal". Quarenta anos após o sucesso da música "Last Christmas", o parceiro de George Michael, Andrew Ridgeley, e outros colaboradores relembram momentos da canção e do cantor, que faleceu há oito anos.

Filmes

A Netflix também preparou uma seleção especial de filmes natalinos para garantir diversão e emoção para toda a família neste fim de ano. Confira algumas das produções em destaque:

Tudo Bem no Natal Que Vem (2021)

Crônicas de Natal (2018)

Um Menino Chamado Natal (2021)

A Família Noel (2020)

O Melhor. Natal. De Sempre! (2023)

Caidinha Pelo Natal (2022)

Natal Outra Vez? (2022)

A Estrela de Belém (2023)

O Grinch (2020)

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Link: bit.ly/canaldn