Em climão de viagem de Natal, Alvaro detona Gkay após tentativa de reconciliação: 'não quero mais perto de mim'

A viagem de Natal entre Alvaro e Gkay parece não ter começado nada bem na segunda-feira (23). Convidados por Carlinhos Maia para comemorar a data na Finlândia, os dois, que antes eram amigos, não estão em bons termos e a surpresa para reconciliá-los não deu certo. "Não quero mais perto. Já fez muita coisa ruim para mim", disse Alvaro, em desabafo, sobre motivo pelo qual não deseja proximidade com a influenciadora.

Alvaro usou as redes sociais para explicar como a ideia da viagem teria começado e contou aos seguidores a condição que teria exposto para Carlinhos. Segundo ele, caso Gkay fosse uma das convidadas, ele deveria ser avisado para que cancelasse a viagem e evitasse contato com ela.

"Não é questão de Alvaro ou Gkay. Só que se ela for, eu não quero ir. Eu quero passar o Natal com pessoas que eu gosto. Estou deixando de passar o Natal na minha casa, com a minha família, para estar viajando com os meus amigos que eu amo", contou ele em uma série de Stories no Instagram.

Apesar disso, Carlinhos parece não ter considerado muito bem o aviso. Mesmo assim, convidou Gkay e contou a novidade para Alvaro, reforçando que ela passaria apenas alguns dias na viagem, o que facilitaria a distância entre os dois.

"Ela vai passar três dias com a gente e depois vai passar Ano Novo em outro lugar. Então maravilhoso: ela no canto dela e eu no meu", disse ele. Porém, na prática, tudo aconteceu de forma diferente. Mesmo que esperasse ela na ocasião, Alvaro contou que não aguardava ela no mesmo avião, o que aconteceu na segunda e se tornou um gatilho para o início da confusão.

Diante de todo o incômodo, o influenciador contou que decidiu não se deixar abalar, mas definiu Gkay como manipuladora por se colocar como vítima na situação. "Ah, então se sentiu excluída? Você está se excluindo... Só que comigo não cola. Inclusive, por que você não fala que tem até look para a nossa reconciliação aqui? Porque tem. Eu lhe conheço com a palma da minha mão", continuou no desabafo.

Por fim, ele excluiu a possibilidade de qualquer forma de reconciliação com a ex-amiga, reforçando que qualquer tentativa de uma reaproximação sem o consentimento dele resultaria na divulgação de uma série de prints e áudios sobre os motivos para terem encerrado a amizade.

Posição de Carlinhos Maia

Carlinhos, responsável pela tentativa de reconciliação, não se deixou abalar. Em pronunciamento, o influenciador disse ser amigo dos dois e ter a melhor das intenções em busca do objetivo de fazê-los retomarem o laço afetivo.

"Tentei fazer algo legal? Sim. Não deu certo? Paciência. Amo os dois. Não perderei o Natal por isso. Ambos sabiam que viriam. Venho tentando reaproximá-los faz tempo. Paro por aqui", decretou ele, reforçando que não queria receber ataques por conta disso.