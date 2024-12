Fernanda Lima negocia volta à TV para apresentar MasterChef em 2025, diz colunista

A apresentadora Fernanda Lima pode retornar à televisão aberta após mais de seis anos. A gaúcha é a principal opção para assumir o reality culinário “MasterChef”, na Band, em 2025.

A ideia é que Fernanda assuma o comando da atração a partir de maio. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do f5, as negociações entre a apresentadora e a emissora estão “caminhando bem”.

O MasterChef, maior faturamento de entretenimento da Band, era apresentado pela jornalista Ana Paula Padrão, que deixou o posto a pedido. A opção por Fernanda Lima se dá pela experiência dela na TV e pelo apelo publicitário da apresentadora.

Além disso, a gaúcha é uma das sócias do restaurante Maní, em São Paulo, juntamente da chef Helena Rizzo — que, por sua vez, é uma das juradas do programa.

Na Globo, Fernanda Lima apresentou por quase 10 anos o programa “Amor e Sexo”, que foi encerrado em 2018. A apresentadora foi dispensada da emissora em 2022.

Ainda segundo o colunista, a Band também tem uma opção masculina para assumir o “MasterChef”, mas o interesse por Fernanda é mais forte e reuniões entre as equipes dela e da emissora vem acontecendo desde o começo do mês.

Para 2025, a Band planeja produzir uma edição do reality culinário com celebridades para o final do ano. Antes, estão já previstos mais uma edição do “MasterChef Amadores” a partir de maio e uma com chefs profissionais para agosto.