Acidente entre carro e ônibus derruba semáforo e afeta trânsito na Parangaba, em Fortaleza

A colisão entre um caminhão e um carro provocou engarrafamento, na manhã deste sábado (21), no cruzamento das avenidas Germano Frank e Carlos Amora, no bairro Parangaba, em Fortaleza. A motorista do veículo foi socorrida.

O acidente também causou a queda de um semáforo, intensificando os transtornos no trânsito da região, conforme relataram ouvintes e leitores em mensagens enviadas ao Whatsapp da Verdinha FM e do Diário do Nordeste.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), agentes já estão no local para controle, bloqueio do tráfego e manutenção do semáforo.

Conforme o órgão, a condutora do automóvel, única ocupante do veículo, teria avançado o semáforo enquanto trafegava no sentido Norte da avenida Germano Frank.

“Ela foi socorrida para uma unidade hospitalar. No ônibus, não houve registro de feridos”, disse, em nota. Não há informações sobre o estado de saúde da condutora.

