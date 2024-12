Fortaleza tem 21 praias próprias para banho neste fim de semana que antecede o Natal; veja a lista

Com o Natal se aproximando, muitos fortalezenses já estão no clima festivo, aproveitando os dias de folga para curtir as praias da Cidade. É importante, neste momento, saber quais são os locais próprios para banho. A lista foi divulgada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), nessa sexta-feira (20). São 21 os trechos balneáveis neste fim de semana na capital do Ceará.

A maioria dos trechos disponíveis para o lazer da população se concentra no setor leste da Capital, composto pelas praias do Futuro, Abreulândia, Sabiaguaba, Caça e Pesca e Titanzinho, que contam com 13 trechos próprios.

Enquanto no setor centro, banhado pelas águas das praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, conta com seis trechos adequados para banho neste fim de semana, e o setor oeste, que compreende as praias da Leste, da Colônia, do Pirambu e da Barra do Ceará, tem dois trechos adequados.

Recomendações para os banhistas

No documento, a Semace recomenda que os banhistas evitem entrar no mar após chuvas fortes, pois as águas podem carregar esgoto, lixo e outros detritos pelas galerias pluviais, córregos e canais de drenagem.

Além disso, a prática de atividades náuticas, como natação, é desaconselhada em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada, bem como o consumo de frutos-do-mar dessas áreas.

O órgão estadual também alerta para o risco de manchas marrons, características típicas de microalgas, que devem ser evitadas até que se dissipem.

Confira os pontos próprios para banho neste fim de semana

Leste

Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema.

Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto Guarda-vidas 09.

Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel, próximo ao Posto Guarda-vidas 08.

Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro, próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

Praia do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati

Praia do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brigido Neto, próximo ao Posto Guarda-vidas 01

Praia do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares

Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I

Praia do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus

Praia do Titanzinho – Praia do Titanzinho

Praia da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos

Praia da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba

Centro

Praia do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar

Praia do Meireles – Na altura da rua José Vilar, próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Praia do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa, no Aterro

Praia de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã, na área do Aterrinho

Praia de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica

Praia de Iracema – Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior

Oeste

Praia do Pirambu – Praia da Leste, na altura da Av. Filomeno Gomes

P. da Colônia – Ao final da Av. Pasteur, próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece.

Trechos impróprios

A Semace informa também que a Praia do Mucuripe está imprópria para banho no Porto Botes, no trecho da rua Interna até a Estátula Iracema. Na Praia do Meireles, está imprópria para banho a área na altura da avenida Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar.

No oeste da Capital, a estão impróprias as praias da Leste-Oeste, próxima à Igreja de Santa Edwiges, a Praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda, a Praia do “L”, na altura da rua Dr. Theberge, e a Praia da Barra do Ceará.

