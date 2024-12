Segurança de bar fica ferido após desabamento de laje, em Juazeiro do Norte

O telhado de um estabelecimento comercial desabou, na rua São Paulo, no bairro Santa Teresa, em Juazeiro do Norte, na noite desta sexta-feira (20). De acordo com informações apuradas pela TV Verdes Mares Cariri, o segurança de um bar vizinho ficou ferido por conta dos destroços.

Além do profissional, identificado apenas como Seu José, um garçom que trabalhava no bar também foi atingido, porém, não teve ferimentos. O segurança quebrou a perna e precisou ser socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele recebeu alta e passa bem.

Segundo a TVM Cairi, o desabamento foi identificado por agentes da Polícia Militar que abasteciam as viaturas em um posto de gasolina próximo ao local. Os policiais identificaram que a parte danificada pertencia a uma loja de autopeças, que fica ao lado do bar.

Em declaração à reportagem, o dono do comércio afirmou que arcará com os custos de recuperação. Ele também disse que a laje de concreto estava encharcada devido a chuvas recentes na região.

O local foi isolado pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Juazeiro. O Diário do Nordeste solicitou detalhes da ocorrência ao Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.

