Isolamento, sintomas e contágio: quais protocolos valem contra Covid durante as festas de fim de ano

Muitas famílias e amigos preparam os encontros para o Natal e Réveillon em meio ao aumento de casos de Covid no Ceará – algo que já motivou o distanciamento rígido em anos anteriores. Com a ampla vacinação e as modificações virais, os protocolos indicados pelos especialistas no momento são bem diferentes. O cuidado, no entanto, permanece.

São 24.459 casos confirmados e 38 mortes pela doença ao longo deste ano com uma nova onda de Covid formada desde o início de novembro devido, principalmente, ao surgimento da subvariante LP.8.1. Uma observação dos profissionais da saúde no Ceará dá destaque para o cansaço físico ou a “moleza” como um dos principais associados a essa subvariante.

Os dados são da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Na prática, os números podem ser maiores já que nem toda pessoa sintomática realiza o teste.

A maioria dos casos é registrada na população acima de 20 anos, com destaque para a faixa etária de 50 a 69 anos que representa 22,4% do total. As mulheres são 62,9% dos casos analisados pela Secretaria da Saúde no boletim mais recente, publicado na última semana.

Diante deste contexto, o Diário do Nordeste entrevistou o secretário executivo de Vigilância em Saúde Antonio Silva Lima Neto, conhecido como Tanta, para saber quais são as orientações de prevenção da Covid-19 durante as festas de fim de ano.

É preciso fazer isolamento social durante o fim de ano?

Em resumo, para adiantar: não é preciso fugir das confraternizações. A indicação de isolamento social vale apenas para os pacientes com teste positivo para a Covid que devem permanecer, pelo menos, cinco dias em distanciamento.

Ao final do período, deve-se realizar um novo teste ou esperar dois dias sem nenhum sintoma para voltar aos encontros sociais. "O fato de estar assintomático é a questão mais importante, porque os sintomas sinalizam que você transmite. Antes de cinco dias nunca (deve retornar ao contato)", explica Tanta.

Em relação às medidas mais extremas, contudo, são descartadas por estarmos em um cenário bem diferente do visto antes da vacinação. "As pessoas perguntam se vamos fechar estabelecimentos ou suspender aulas, mas a Secretaria da Saúde não recomenda isso nesse momento. As pessoas esquecem que, quando essas recomendações foram feitas, tinha uma altíssima mortalidade", completa.

Quando devo usar máscara para me proteger contra a Covid?

De modo geral, quem apresenta sintomas gripais deve adotar o uso das máscaras – cuidado que também se aplica a outras ocasiões. "Vamos chamar de novo a nossa amiga de sempre: a máscara. Se você tem sintomas respiratórios ou se vai para uma unidade de saúde, tem que usar máscaras", detalha o médico.

Quais os sintomas da Covid hoje?

Não há dados ou um estudo específico sobre os sintomas da nova subvariantes da Covid, mas o que os profissionais da saúde no Ceará observam é o quadro comum de indisposição, cansaço físico ou "moleza" entre os pacientes. “Temos observado, em relação a essa nova variante, queixas da moleza no corpo, cansaço, algo que poderia até se confundir com dengue, antes dos sintomas respiratórios. Nesses casos, você precisa ser visto por um profissional”

Conforme o Ministério da Saúde, os principais sintomas da Covid são respiratórios, como tosse, dor de garganta e coriza, principalmente em casos leves. Nos casos moderados a graves, podem surgir tosse e febre persistentes, falta de ar, desconforto respiratório e dificuldade para se alimentar.

Principais sintomas da Covid:

Tosse

Dor de garganta

Coriza

Perda de olfato

Dor abdominal

Fadiga

A indicação para buscar ajuda médica acontece quando os sintomas vão além da simples congestão. Casos onde a respiração é prejudicada, por exemplo, precisam ser avaliados por médicos.

Onde fazer teste de Covid

Os exames continuam como excelente estratégia para conter a doença e estão disponíveis em unidades públicas de saúde e em farmácias, por exemplo. Essa é uma forma de evitar o contágio de grupos de risco, como idosos e gestantes.

"Nós estávamos com mais ou menos 120 mil testes e distribuímos na rede para os pacientes que dão entrada nos municípios", contextualiza Tanta sobre o envio de material às cidades cearenses.

A orientação das autoridades de saúde é que, ao apresentar sintomas de um quadro gripal, como febre, dor de cabeça, coriza e tosse, o paciente busque o posto de saúde. A Sesa distribui os testes rápidos para os municípios, que organizam a rede de acordo com cada estratégia.

Casos mais graves devem ser direcionados às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), onde é realizado exame de Covid quando solicitado pelo profissional de saúde. Em hospitais privados o teste também tem sido disponibilizado.

Outra opção são os autotestes vendidos nas farmácias, com preços que variam, em Fortaleza, de R$ 40 a R$ 100, em média.

A testagem deve ser realizada, de acordo com o Ministério da Saúde (MS), a partir do terceiro dia de sintomas. Antes disso, há maior chance de resultados imprecisos, como falsos positivos ou falsos negativos.

Quem pode receber a vacina?

Para os grupos prioritários, há pequenas diferenças no esquema adotado:

Recebem duas doses por ano (a cada 6 meses)

Idosos, gestantes e puérperas imunocomprometidos

Recebem uma dose anual

Pessoas com 60 anos ou mais

Pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores

Indígenas, ribeirinhos e quilombolas

Trabalhadores da saúde

Pessoas com deficiência permanente, com comorbidades e maiores de 18 anos privados de liberdade

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas

Pessoas em situação de rua

É necessário comprovar estar em um dos grupos prioritários.

Quem não completou as 5 doses indicadas ainda pode se vacinar?

Os adultos saudáveis que já receberam doses anteriores não estão entre os grupos com recomendação para as novas aplicações de imunizante contra a Covid-19 neste momento.

Onde se vacinar em Fortaleza

Fortaleza recebeu novas doses da vacina Pfizer Baby, contra Covid-19, e reinicia, nesta terça-feira (17), a imunização de crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Ao todo, 12 locais funcionarão como postos para aplicação (veja lista abaixo). Para adolescentes e adultos, a capital recebeu novo lote, mas as doses ainda não estão nos postos de saúde.

No último sábado (14), o Ceará recebeu 72 mil doses de vacina da Covid para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Do total, 2,7 mil ficaram em Fortaleza, e as demais seguem aos municípios do interior. Para pessoas acima de 12 anos, chegaram à capital 7,7 mil novas doses. Confira onde receber a vacinação contra a Covid na capital cearense.

12 locais disponibilizam vacina para crianças

Regional de Saúde I

Posto de Saúde Paulo de Melo: Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo

Posto de Saúde Francisco Domingos da Silva: Avenida Castelo Branco, 4707 - Barra do Ceará

Regional de Saúde II

Posto de Saúde Pio XII: Rua Belizário Távora, s/n - Pio XII

Posto de Saúde Aida Santos e Silva: Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón

Regional de Saúde III

Posto de Saúde Waldemar de Alcântara: Rua Silveira Filho, 903 - Jóquei Clube

Posto de Saúde Meton de Alencar: Rua Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra

Regional de Saúde IV

Posto de Saúde Dom José Bezerra Coutinho: Rua Primeiro de Janeiro, s/n – Parangaba

Posto de Saúde Roberto Bruno: Av. Borges de Melo, 910 - Fátima

Regional de Saúde V

Posto de Saúde Rita Maria Lemos Coelho: Rua Geci Freitas Monteiro (em frente ao número 67) - Parque Santa Rosa

Posto de Saúde Dr. Pontes Neto: Rua 541, 150 - Conjunto Ceará - 2ª etapa

Regional de Saúde VI