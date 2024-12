Câncer infantil: quais as causas do diagnóstico em crianças e jovens e as chances de cura?

O câncer na criança e no adolescente, dos 0 aos 19 anos, corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais, que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Segundo estimativas oficiais do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer infantojuvenil deve atingir quase 8 mil crianças e adolescentes no Brasil, até 2025.

Em números exatos, o número de casos novos estimados no triênio de 2023 a 2025 é de 7.930 casos, equivalente a um risco estimado de 134 por milhão de crianças e adolescentes.

Há maior risco entre meninos: estimam-se 4.230 casos novos no sexo masculino (140,50 casos novos por milhão) e de 3.700 no sexo feminino (128,87 por milhão do sexo feminino).

Veja os riscos por região:

Sexo masculino

Sul (153,29 por milhão)

Sudeste (145,61 por milhão)

Centro-Oeste (143,89 por milhão)

Nordeste (138,10 por milhão)

Norte (111,10 por milhão)

Sexo feminino

Sul (151,19 por milhão)

Regiões Sudeste (144,11 por milhão)

Centro-Oeste (128,19 por milhão)

Nordeste (114,23 por milhão)

Norte (87,56 por milhão)

Ainda conforme o relatório do Instituto, em 2020, o Brasil teve 2.289 mortes por câncer infantojuvenil: foram 1.295 óbitos de meninos, e 994 óbitos de meninas. Diferentemente do câncer do adulto, o infantojuvenil costuma ter natureza embrionária e, geralmente, afeta as células do sangue e os tecidos de sustentação.

O oncologista Roberto Gil, diretor-geral do Inca, reforça o compromisso do país em combater o câncer pediátrico. “Nós temos hoje a possibilidade de câncer pediátrico com taxa de cura, nos países desenvolvidos, de 85%. O Brasil ainda está na década de 1970, com essa curva, mais ou menos, de 45% a 50%. A redução disso tem a ver com o futuro do país”, afirma.

A declaração foi dada no Global Forum Fronteiras da Saúde 2024, em Brasília, no fim de novembro. O evento, organizado pelo Instituto Lado a Lado Pela Vida, reuniu especialistas para discutir soluções para o diagnóstico e tratamento, políticas públicas de saúde e financiamento do câncer na saúde pública.

Quais as causas do câncer em crianças?

A médica cearense Bruna Salviano, oncologista pediátrica formada pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte e hoje médica do Grupo Santa Casa de Franca, em São Paulo, afirma que os tipos mais comuns de câncer infantil são leucemia, tumores do sistema nervoso central e linfomas.

Contudo, a especialista ressalta que não existem mecanismos de prevenção devido às especificidades de cada organismo.

“A grande maioria dos casos é único daquele paciente, é uma alteração daquele organismo favorecendo o desenvolvimento de um câncer. O que a gente tem que trabalhar na oncologia pediátrica é no diagnóstico precoce. Descobrir cedo para descobrir num estágio bem inicial”, afirma.

Também existe um pequeno percentual com causa genética, casos em que é preciso investigar o histórico familiar. Segundo Bruna, algumas síndromes genéticas também podem predispor a criança a um risco aumentado de câncer. Pacientes com síndrome de Down, por exemplo, têm um risco aumentado para leucemia.

O Inca complementa que tumores embrionários (neuroblastoma, tumores renais e retinoblastoma) acometem as crianças, em sua maioria; enquanto, em adolescentes de 15 a 19 anos, são mais frequentes os tumores epiteliais, tais como tireoide e carcinomas, e os melanomas.

Legenda: Cearense Bruna Salviano é especialista em oncologia pediátrica Foto: Divulgação Instituto Lado a Lado pela Vida

Quais são os sinais de alerta?

Presente no Global Forum, Salviano reforçou que o grande movimento da oncologia pediátrica é para que as pessoas - tanto os parentes como professores, pediatras e generalistas - conheçam os sinais de alerta. Entre eles, estão:

palidez intensa, que pode indicar anemia presente em leucemias e outros tumores

manchas roxas pelo corpo, que podem indicar queda de plaqueta

aumento de ínguas pelo corpo, que pode indicar leucemia ou linfoma

massa palpável na barriga

dor abdominal frequente

dor de cabeça rotineira e que piora progressivamente

alteração de equilíbrio de surgimento súbito

“A função da educação em saúde para a população é que todo mundo saiba reconhecer o sinal. Se esse sinal realmente é um câncer ou não, é responsabilidade da equipe de saúde”, aponta Salviano. Caso se perceba algo de errado, ela recomenda buscar um serviço de saúde especializado.

Qual é a chance de cura?

A oncopediatra lembra que, nas últimas quatro décadas, o progresso no tratamento do câncer na infância e na adolescência foi “extremamente significativo”.

Segundo o Inca, em torno de 80% das crianças e dos adolescentes acometidos pela doença podem ser curados, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. “A maioria deles terá boa qualidade de vida após o tratamento adequado”, destaca o Instituto.

Além da procura por atendimento em saúde, Bruna Salviano deixa um recado para as famílias impactadas por um diagnóstico positivo: ter fé.

“Tudo tem um propósito na nossa vida e precisamos confiar em Deus, de que o melhor vai ser feito. Esse melhor nem sempre pode ser o desfecho esperado, mas é importante procurar assistência e confiar na equipe. O melhor é esperançar”.

*O repórter viajou a Brasília a convite do Instituto Lado a Lado pela Vida.