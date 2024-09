Câncer Infantojuvenil: A importância da detecção precoce

Setembro nos convida a refletir sobre um tema que merece toda a nossa atenção: câncer infantojuvenil. Embora frequentemente negligenciado, são diagnosticados cerca de 8 mil novos casos por ano no Brasil, em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA) entre 2023 e 2025. O dado é alarmante mas há uma luz no fim do túnel: a detecção precoce pode mudar essa realidade e aumentar significativamente as chances de cura.

Sabemos que o câncer infantil pode evoluir de forma muito rápida, mas quando identificado cedo, a taxa de cura pode chegar a 80%. Esse dado reforça o quanto é essencial estarmos atentos aos primeiros sinais. Quanto mais cedo conseguimos diagnosticar, maiores são as chances de oferecer um tratamento eficaz, dando a esses jovens pacientes a oportunidade de superarem a doença.

Ainda assim, o caminho até o diagnóstico nem sempre é simples. Os sinais muitas vezes se confundem com doenças comuns na infância, como febre persistente, manchas roxas, dores de cabeça ou cansaço extremo. Justamente por isso, é tão importante que pais e responsáveis levem os sintomas a sério e busquem orientação médica ao menor sinal de persistência.

A tecnologia como aliada no tratamento

Além da detecção precoce, a tecnologia também tem um papel fundamental no tratamento oncológico infantojuvenil. Aqui no A.C.Camargo Cancer Center, estamos constantemente buscando formas de inovar e melhorar a experiência dos nossos pacientes. Um exemplo disso é o uso de óculos de realidade virtual durante os tratamentos. Essa ferramenta transforma a experiência, distraindo as crianças de procedimentos invasivos e aliviando o desconforto e a ansiedade.

Mesmo com os avanços tecnológicos, o diagnóstico precoce continua sendo a chave. Consultas regulares com o pediatra e o acompanhamento em centros especializados são essenciais para garantir que, se o câncer aparecer, ele seja detectado o quanto antes, possibilitando o melhor cuidado possível para cada criança.