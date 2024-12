Dia da Mulher Advogada: Um tributo à força, à inspiração e ao futuro da advocacia feminina

A mulher advogada é multifacetada. Defende, ensina, lidera e transforma. Nos tribunais, é voz firme contra as injustiças. Nas salas de aula, é farol de conhecimento, incentivando jovens a acreditarem no poder do direito como instrumento de transformação social. Nas instituições, é pioneira na construção de um futuro mais inclusivo.

15 de dezembro, Dia da Mulher Advogada, é um marco para homenagear a força, a resiliência e o impacto transformador das mulheres que, com coragem, abraçam a advocacia como meio de promover justiça, igualdade e esperança. É também um momento de reflexão sobre as conquistas alcançadas e os desafios que ainda persistem para aquelas que, além de advogadas, assumem a missão de inspirar e formar novas gerações no magistério.

Neste ano, festejamos a trajetória de Dra. Christiane Leitão, primeira mulher a ser eleita presidente da OAB-CE, em 91 anos de história. Sua liderança, fruto de competência e determinação, rompe barreiras e pavimenta o caminho para que mais mulheres ocupem espaços de poder, inspirando tanto por sua prática no direito, quanto pela dedicação à formação acadêmica.

Sua eleição vai além de uma conquista individual. Amplia horizontes e fortalece a representatividade feminina em um ambiente historicamente dominado por homens. Mostra que, juntas, as mulheres advogadas podem superar desafios, transformar estruturas e abrir portas para um futuro mais equitativo.

Equidade de gênero que vem sendo conquistada por meio de importantes debates, como a Conferência Nacional da Mulher Advogada, realizada em 2020, no Ceará, que reuniu quase 3 mil pessoas falando sobre “igualdade, liberdade e sororidade”. A partir da Carta de Fortaleza, o Conselho Federal da OAB aprovou a paridade nas eleições das Seccionais e do CFOAB.

E, em cumprimento à portaria assinada pela OAB-CE e ESA Ceará, a Escola tem garantido o contingente mínimo de 50% de mulheres entre palestrantes, mediadores e professores em suas ações educacionais. Neste triênio, a ESA-CE registrou 49% de docentes homens e 51% mulheres.

A advocacia feminina é, acima de tudo, uma expressão de coragem e compromisso com o bem coletivo. Honremos cada mulher advogada que faz da sua profissão um verdadeiro ato de amor à justiça e à humanidade. Juntas, nós não apenas advogamos: construímos um mundo mais justo e igualitário para todos.

Érica Martins é advogada, Diretora Acadêmica da Escola Superior de Advocacia do Ceará, Professora Universitária, especialista em Direito e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário