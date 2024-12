Arquitetura e urbanismo como pilares para um futuro sustentável

O Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista, comemorado em 15 de dezembro, é mais do que uma data no calendário. Sancionada pela Lei 13.627/2018, essa celebração oficializa uma trajetória de luta e valorização profissional conduzida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelos CAU estaduais desde 2011. A escolha do dia não é aleatória: marca o nascimento de Oscar Niemeyer, ícone da arquitetura mundial, cuja obra reflete o impacto transformador que nossa profissão pode gerar.

Arquitetos e urbanistas desempenham um papel essencial na construção de cidades mais justas, acessíveis e sustentáveis. Nosso trabalho vai além do desenho técnico e abrange questões sociais, ambientais e econômicas. Planejamos espaços que não apenas atendem às necessidades práticas das pessoas, mas também promovem integração social, bem-estar e preservação ambiental.

Esse compromisso é desafiador em um país como o Brasil, onde o crescimento desordenado das cidades frequentemente convive com falta de planejamento e desigualdades profundas. No Ceará, temos iniciativas que exemplificam o potencial transformador do urbanismo, como iniciativas controle ambiental, preservação do patrimônio e a criação de equipamentos públicos voltados a cultura e inclusão. Contudo, é necessário um movimento mais amplo e dedicado para ampliarmos essas conquistas, principalmente em relação a moradia que é um direito básico e fundação dos pilares da cidadania. Os desafios ainda são diversos, abrangendo desde de direitos básicos até a luta por cidades que respeitem a diversidade e promovam a equidade e respeito.

A criação do CAU/BR e dos CAU estaduais, há 13 anos, foi um marco na organização e valorização da profissão. Desde então, temos trabalhado para fortalecer a atuação dos profissionais, garantindo sua qualificação e combatendo a prática irregular da arquitetura e urbanismo. Nossa missão também é informar a sociedade quanto a importância dessas disciplinas como política pública na promoção de segurança, saúde física e mental, cultura e bem estar social. O reconhecimento oficial do Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista é uma conquista que reafirma a importância do nosso papel para o desenvolvimento do Brasil e para a qualidade de vida das pessoas.

Neste 15 de dezembro, convido a sociedade a refletir sobre como a arquitetura e o urbanismo abrigam e moldam as nossas relações, e o quanto é importante a sociedade exigir a presença de profissionais hábeis nessas disciplinas para o planejamento do futuro das cidades. Afinal, a vida também acontece na rua. Valorizemos os profissionais veem na construção de espaços a possibilidade de transformar vidas.

O CAU-CE segue firme no compromisso de apoiar projetos inovadores, éticos e sustentáveis, que contribuam para um Ceará melhor para todos. Que este dia seja um momento de reconhecimento e inspiração, lembrando que a arquitetura é, acima de tudo, uma forma de construir um futuro mais humano, inclusivo e sustentável.

Brenda Rolim é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE)