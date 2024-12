Dia do Marinheiro: Guardiões do mar e catalisadores do progresso no Ceará e no Brasil

Neste dia 13 de dezembro, o Brasil celebra o Dia do Marinheiro, uma data que nos remete à grandeza da nossa Marinha e à importância dos marinheiros na construção da nossa história. Para nós, no Ceará, essa celebração é ainda mais significativa, pois os Portos Comerciais Mucuripe (Fortaleza) e o Pecém, são estratégicos do Brasil onde são responsáveis juntos por uma movimentação 25 milhões toneladas de cargas diversas que reflete o papel fundamental que a Marinha e os marinheiros desempenham para o crescimento e a integração do nosso Estado do Ceará com o resto do mundo.

A Marinha do Brasil é, sem dúvida, uma das forças mais poderosas no nosso contexto nacional. Sua missão vai além da proteção das nossas águas, sendo crucial para o transporte de mercadorias, a segurança nas rotas comerciais e o apoio à defesa nacional. O papel dos marinheiros é vital nesse processo. São eles que garantem a operação dos portos, a navegação segura e o cumprimento das normativas que possibilitam o fluxo constante de bens e produtos essenciais para a economia brasileira com um litoral com 7.367 km banhado a leste pelo oceano Atlântico.

No contexto cearense, a relevância da Marinha é ainda mais evidente no Porto do Pecém, que tem se consolidado como um hub logístico de extrema importância para o comércio e a indústria do Estado e da região Nordeste. Com sua infraestrutura moderna e capacidade de expansão, o Pecém é um ponto de escoamento de commodities essenciais responsáveis pelo nosso crescimento da balança comercial positiva.

Neste Dia do Marinheiro, é fundamental reconhecer a dedicação, o profissionalismo e a coragem desses homens e mulheres que, com suas habilidades e comprometimento, ajudam a impulsionar o Brasil e o Ceará para um futuro próspero e sustentável. Eles são responsáveis por muito mais do que apenas navegar em nossos mares — são eles que garantem que o comércio flua, que nossas costas sejam seguras e que nossas riquezas sejam protegidas e distribuídas com eficiência.

A Tecer Terminais Portuários, assim como todos os que atuam no setor portuário e logístico, reconhece a importância da Marinha e dos marinheiros. Sem sua presença e trabalho incansável, o crescimento do Porto do Pecém e a transformação do Ceará em um polo logístico global não seriam possíveis. A todos os marinheiros, nossa profunda gratidão e respeito.

Carlos Alberto Nunes é diretor Comercial da Tecer Terminais Portuários