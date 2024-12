Um novo ciclo

Celebrar as conquistas, refletir sobre o que poderia ser aprimorado e visualizar o horizonte pela frente são atitudes que fazem parte da conclusão de um ciclo de trabalho, especialmente na gestão de uma instituição que tem décadas de contribuição para a classe médica e a sociedade cearense. Assim, vivenciamos esse momento na Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Seção Ceará (SBOT-CE). A Diretoria do biênio 2023-2024 está finalizando seu ciclo, no dia 1º de janeiro de 2025.

Nos últimos dois anos, a SBOT-CE dedicou-se incansavelmente à qualificação dos ortopedistas cearenses. Através de cursos práticos, congressos e eventos científicos, oferecemos aos profissionais as ferramentas necessárias para prestar um atendimento de excelência à população. A realização do XIX Congresso Norte-Nordeste de Ortopedia e Traumatologia, em Fortaleza, foi um marco, reunindo especialistas de todo o Brasil. Na ocasião, também aconteceram o II Congresso Cearense de Medicina Esportiva e o V Congresso das Ligas Acadêmicas de Ortopedia e Traumatologia do Estado do Ceará.

A valorização da categoria também foi uma das prioridades. Ao fortalecer a SBOT-CE, contribuímos para elevar o prestígio dos ortopedistas cearenses e garantir que a população tenha acesso a um atendimento de qualidade. No entanto, a saúde pública enfrenta desafios, e é preciso lutar por melhores condições de trabalho e uma remuneração justa para os profissionais. Além disso, a constante evolução da medicina exige que os ortopedistas se mantenham atualizados, buscando novas tecnologias e conhecimentos.

Em 2025, a SBOT-CE completará 60 anos de existência, uma data histórica que nos convida a refletir sobre a trajetória da entidade e a traçar novos objetivos. Temos a certeza de que, sob a liderança do Dr. Rafael Leitão, a próxima gestão continuará levando a SBOT-CE a um futuro brilhante.

Agradecemos aos membros da Diretoria, parceiros, patrocinadores e colaboradores que contribuíram para esta gestão. Juntos, construímos mais um capítulo dessa história de dedicação e compromisso com a saúde da população cearense.

Christine Muniz é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Seção Ceará (SBOT-CE)