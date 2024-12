Mobilidade urbana de Fortaleza: qual é o papel da tecnologia?

A mobilidade urbana é um aspecto vital para o bom funcionamento das cidades, especialmente em centros populosos como Fortaleza (CE), que abriga mais de 2,6 milhões de habitantes e cerca de 4 milhões em sua Região Metropolitana. Para enfrentar os problemas do transporte coletivo e levar uma experiência positiva aos usuários, a Empresa 1 tem colaborado com o Sindiônibus desde 2004, desenvolvendo soluções tecnológicas que otimizam a gestão da frota e melhoram a operação do sistema de transporte público.

Desde a implementação dos validadores de passagens online em 2015, a Empresa 1 tem avançado significativamente na modernização do transporte em Fortaleza. A tecnologia utilizada na bilhetagem permite o gerenciamento em tempo real da operação por parte da empresa de ônibus, e para o usuário do transporte é também uma ferramenta para recarga online, acesso à internet a bordo e integração de diferentes meios de transporte, como o sistema de bicicletas do projeto Bicicletar.

Um dos elementos centrais das novas tecnologias de bilhetagem é o uso da biometria facial, introduzida para combater fraudes. O sistema implantado em Fortaleza monitora até 1,8 milhão de integrações temporais mensais, permitindo que os passageiros utilizem o Bilhete Único para realizar até três transações em um intervalo de duas horas. Essa tecnologia possibilita um controle mais rigoroso, resultando na detecção de até 4 mil fraudes diárias.

Além da biometria, a implementação de uma plataforma open data na operação do Sindiônibus tem se mostrado uma estratégia eficaz para a gestão das frotas. Ela permite a atualização online das tarifas, fornecendo dados relevantes com total transparência, sendo possível analisar indicadores operacionais em tempo real, o que otimiza a tomada de decisões.

Outro aspecto atrativo foi a ampliação da rede de venda de crédito e recarga. O processo, que começou com o aumento dos pontos de venda em parceria com o comércio local, rapidamente evoluiu para os canais digitais. Hoje, a população tem acesso a mais de 400 pontos de venda (em padarias, bancas de revista e pequenas lojas, por exemplo) e a possibilidade de recarga via site e aplicativo, com diversas formas de pagamento, como crédito e débito, atendendo às diversas situações econômicas dos cidadãos. Esse é um detalhe muito importante, pois garante que o transporte público seja uma opção viável e conveniente para todos, encorajando o uso do transporte coletivo.

A experiência de Fortaleza mostra a eficiência das soluções tecnológicas de mobilidade urbana quando são adaptadas às necessidades específicas de uma cidade, ao contrário de abordagens genéricas. As tecnologias foram desenvolvidas pela Empresa 1 para responder aos desafios reais da população no uso do transporte público local, levando em conta as particularidades do município.

Com quase 300 anos de história, Fortaleza tem uma trajetória marcada por gestões que moldaram a vida na cidade. Trabalhando junto ao Sindiônibus, mostramos que é sempre possível avançar e construir algo melhor. Hoje, a capital do Ceará está fazendo da mobilidade urbana uma oportunidade de aumentar a qualidade de vida aos seus moradores, encarando o transporte coletivo não como um problema a ser resolvido, mas como uma ferramenta de inclusão e sustentabilidade. Ao reimaginar a experiência de deslocamento na cidade, é possível torná-la mais acessível, conectada e capaz de reduzir desigualdades.

Harlen Barbosa é CTO da Empresa 1, centro de inovação em mobilidade urbana