Cearensidade e brilho no Natal de Luz 2024

O Ceará Natal de Luz 2024 chega a mais uma edição trazendo um tema que nos enche de orgulho: a cearensidade. Neste Natal, celebramos a originalidade, a criatividade e as tradições que definem o espírito natalino do povo cearense. Desde sua primeira edição, em 1997, quando o Centro de Fortaleza foi iluminado pela magia do Natal, o Ceará Natal de Luz tem reafirmado seu papel como um evento que une história, cultura e afeto.

Naquele ano inaugural, a Praça do Ferreira – nosso querido coração da cidade – foi transformada em um palco de luz e beleza. A Coluna da Hora, símbolo icônico de Fortaleza, as sacadas do Hotel Excelsior e as árvores da praça brilharam como nunca antes. Desde então, a tradição se consolidou, e o evento tornou-se uma vitrine do que há de mais belo e genuíno em Fortaleza.

Este ano, o Ceará Natal de Luz presta uma justa homenagem a Mino Castelo Branco, um artista múltiplo de talento incomparável. Cartunista, escritor, publicitário, poeta e artista plástico, Mino é um dos maiores expoentes da nossa arte. Seus traços únicos, reconhecidos nacional e internacionalmente, refletem não apenas sua genialidade, mas também a alma criativa e resiliente do cearense.

Celebrar a cearensidade no Natal é mais do que enaltecer as tradições. um convite para que cada um de nós se reconecte com nossas raízes e fortaleça os laços que nos unem. É reconhecer, no brilho das luzes, no som das músicas natalinas e nas expressões artísticas, o espírito acolhedor e inovador que define o Ceará.

Neste fim de ano, reforço o convite para todos visitarem o Centro de Fortaleza e experimentarem a magia do Ceará Natal de Luz 2024, especialmente na Praça do Ferreira e na Praça Portugal. Que essa celebração seja um momento de união, renovação e inspiração para seguirmos juntos, construindo um futuro ainda mais iluminado. Que a luz do Natal ilumine os caminhos e que a cearensidade continue a bater fortemente em nossos corações.

Assis Cavalcante é presidente da CDL de Fortaleza