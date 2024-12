Cirurgia robótica urológica no Sus, uma vitória no Nordeste

A introdução da cirurgia robótica no Sistema Único de Saúde (SUS) no Ceará é um marco para a saúde pública do Norte e Nordeste, o procedimento promove inovação na área da urologia especialmente no tratamento de cânceres como os de próstata, rim, bexiga e pênis. A precisão e amplitude dos movimentos e a visão tridimensional, ampliada e de alta definição que o robô proporciona representam, para os pacientes, uma melhoria real no tratamento. Menores incisões, redução do tempo de internação e recuperação mais rápida são algumas das vantagens promovidas aos pacientes. O grande desafio, no entanto, sempre foi viabilizar essa tecnologia de ponta em uma rede pública de saúde, com recursos limitados.



No dia 21 de outubro de 2024 realizamos dentro do Instituto do Câncer do Ceará (ICC) a primeira cirurgia robótica em um paciente da rede pública, cirurgia essa que tratou um paciente com câncer de próstata. O momento representou uma vitória para o SUS cearense. Essa conquista começou com o apoio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), um programa tutelado pelo Ministério da Saúde, além do apoio da Secretaria Municipal de Saúde. O financiamento foi obtido através de um projeto de pesquisa submetido ao PRONON, aprovado em primeiro lugar nacionalmente na categoria de projetos de pesquisa, sendo crucial para viabilizar a implementação desse tipo de cirurgia em nosso estado, proporcionando o acesso a essa tecnologia a pacientes beneficiados pelo SUS, diminuindo assim as assimetrias assistenciais existentes entre a saúde pública e a saúde suplementar.



Como coordenador médico do programa de cirurgia robótica do ICC e médico que realizou esse procedimento e esteve à frente do treinamento da equipe, considero uma vitória de toda sociedade. A cirurgia robótica é uma verdadeira revolução no tratamento oncológico e marca o Ceará como um pioneiro na utilização dessa tecnologia no SUS em nossa região. A cada procedimento que será realizado, mais vidas poderão ser impactadas de maneira positiva, promovendo mudanças. Assim, esperamos continuar evoluindo e proporcionando inovação e cuidado no tratamento da nossa população.



Emanuel Veras é médico urologista e coordenador de Cirurgia Robótica no ICC