Acidentes de trânsito no fim de ano: um alerta para a saúde pública

O fim de ano, marcado por festas e confraternizações, também é um período crítico para a segurança no trânsito. Com o aumento expressivo da circulação de veículos em estradas e vias urbanas, os acidentes de trânsito tornam-se uma preocupação urgente. Dados de anos anteriores indicam que essa época é uma das mais perigosas nas rodovias brasileiras, com registros elevados de colisões graves que, frequentemente, resultam em traumas ortopédicos, como fraturas e lesões complexas em membros superiores e inferiores. Essas ocorrências sobrecarregam o sistema de saúde e causam impactos físicos e psicológicos profundos nas vítimas e suas famílias.

Entre os fatores que contribuem para essa realidade, destacam-se a imprudência ao volante, o consumo de álcool e a desatenção, agravados pela pressa típica do período. Contudo, é preciso reconhecer que muitos desses acidentes são evitáveis. Medidas simples, como o uso correto do cinto de segurança, a manutenção de uma distância segura entre veículos e o respeito aos limites de velocidade, podem salvar vidas.

Do ponto de vista ortopédico, as consequências dos acidentes são alarmantes. Lesões como fraturas de fêmur, traumas na coluna vertebral e lesões articulares graves podem demandar tratamentos complexos e prolongados, muitas vezes com a necessidade de intervenções cirúrgicas e longos períodos de reabilitação. Essas condições não apenas geram custos elevados para o sistema de saúde, mas também comprometem significativamente a qualidade de vida dos pacientes, que podem enfrentar limitações permanentes em sua mobilidade.

Portanto, é essencial que os setores público e privado reforcem suas ações preventivas neste período. A conscientização sobre o impacto dos acidentes de trânsito deve ser ampliada, e o poder público deve garantir condições adequadas de infraestrutura nas rodovias. Ao mesmo tempo, cabe a cada cidadão adotar uma postura responsável ao dirigir, entendendo que sua conduta pode determinar a diferença entre uma viagem tranquila e uma tragédia. Assim, o fim de ano pode ser celebrado com segurança e sem os traumas que marcam tantas famílias brasileiras.

Leonardo Drumond é presidente da COOMTOCE