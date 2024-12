Superação e recompensa

Uma frase, atribuída à querida poetisa e contista goiana Cora Coralina (1889-1985), diz que “o que vale na vida não é o ponto de partida e, sim, a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher”. Vem-me à mente, também, uma outra frase, do chinês Lao Tsé (571 a.C. - 531 a.C.), no mesmo sentido. Diz ela que “um caminho de mil léguas começa com um primeiro passo! E este primeiro passo, na direção certa, já se traduz na metade do caminho!”. Para que alcancemos a almejada recompensa, é necessário que saibamos estabelecer as diretrizes para chegarmos ao objetivo ansiado. Assim é em tudo nesta vida.

Se queremos atingir metas, temos que construir os meios para chegar até os resultados. No futebol, também, não é diferente. São os esforços de cada jogador que, aplicados de forma intensiva, organizada, conjunta, resultarão em conquistas para a equipe. Agora mesmo, depois de muitos percalços em sua participação na segunda divisão do futebol brasileiro este ano, o nosso tradicional Ceará Sporting Clube deu um grande exemplo de superação. Depois de muitos erros cometidos, perdendo pontos importantes em muitas das partidas disputadas, inclusive contra adversários que em toda a competição não saíram das últimas posições na tabela de classificação, a equipe se recuperou e obteve legitimamente, há pouco, seu acesso à primeira divisão do futebol nacional.

O fato é alvissareiro para o esporte nordestino. Este, no próximo ano, contará pela primeira vez, de forma inédita, com cinco representantes na divisão de elite do Campeonato Brasileiro. Além do Ceará, o Sport Clube do Recife (PE) também retorna ao palco principal do nosso futebol. Particularmente no caso do Vozão, a superação foi a tônica de sua evolução. No início, a equipe mostrou-se claudicante, prejudicando-se a ponto de ficar, na maioria das rodadas, distante da zona de classificação. A campanha irregular vinha causando preocupação aos torcedores. Mesmo assim, estes continuaram fielmente presentes a cada partida disputada pela equipe no Castelão, ensejando, ao final dos jogos, a maior média de público da Série B, bem acima da do Sport, segundo colocado.

Graças ao espírito de equipe e às orientações do técnico Léo Condé, na reta final, jogo a jogo, cada um passou a ser encarado como uma final em particular. O envolvimento de todos foi fundamental para que o acesso se concretizasse. Ao final das 38 rodadas, o Ceará obteve, enfim, sua recompensa. Além da classificação e da melhor média geral de público, teve o melhor ataque, com 59 gols; o artilheiro, um dos vice-artilheiros e o terceiro maior goleador da competição; e, ainda, o recorde de público da história do estádio Castelão, com o mágico número de 63.908 pagantes em sua despedida da torcida este ano, no jogo contra o América (MG). Iniciou a caminhada, atravessou dificuldades. Todavia, com trabalho, união e afinco, chegou “lá”. De parabéns está, pois, a equipe alvinegra! E que continue a evoluir em sua trajetória no cenário esportivo nacional.

Gilson Barbosa é jornalista