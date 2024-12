Ceará no protagonismo da transição energética

No final de novembro, o Ceará sediou um dos mais importantes eventos mundiais sobre transição energética: o World Summit on Energy Transition (WSoET), realizado no Centro de Eventos, em Fortaleza. Sem dúvida, foi uma oportunidade para reforçar o protagonismo do nosso estado como um dos principais polos do país e, por que não dizer, do mundo, com grande potencial para o desenvolvimento de energias limpas.

As principais economias globais estão cada vez mais voltadas para a construção de um futuro sustentável, e essa tendência só tende a crescer nos próximos anos. As fontes renováveis já se consolidaram como alternativas indispensáveis para garantir um planeta mais limpo. Além de contribuir significativamente para a preservação ambiental, a energia solar vem impulsionando a economia brasileira, gerando empregos e novas oportunidades. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), nos últimos 12 anos foram criados mais de 1,5 milhão de postos de trabalho no setor de energias renováveis, os chamados "empregos verdes".

Essa expansão tende a se intensificar nos próximos anos. O Ceará, em especial, tem atraído investimentos expressivos de grandes empresas na construção de parques solares em seu interior. Outro segmento que cresce de forma significativa no estado são as usinas solares voltadas para investimento privado, que já são uma realidade em municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e em outras cidades do interior.

Para que o Brasil e, em especial, o Ceará continuem avançando nesse setor, é essencial um esforço conjunto entre União, Estado e mercado. É preciso garantir uma infraestrutura elétrica mais robusta, que permita uma prestação de serviços de maior qualidade. O crescimento projetado exige uma ampliação considerável da malha do sistema elétrico, condição essencial para consolidar nosso estado como referência em energias renováveis e sustentável.

Lucas Melo é CEO da Sunplena Energia