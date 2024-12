Hotelaria cearense e o réveillon

O réveillon é um dos momentos mais aguardados do ano e, no Ceará, essa data transcende as festividades, representando um motor de desenvolvimento para o setor hoteleiro. Com festas de grande porte, praias lotadas e eventos culturais que atraem turistas de todas as partes do Brasil e do exterior, o Estado é um dos destinos mais procurados na virada de ano.

Para a hotelaria, esse período vai além da alta ocupação: é uma oportunidade estratégica para movimentar a economia, fortalecer parcerias e promover a experiência cearense. Tendo altas taxas de ocupação, a hotelaria cearense experimenta um dos seus momentos de maior prosperidade durante o réveillon.

Essa alta demanda impulsiona toda a cadeia produtiva, beneficiando desde pequenos fornecedores locais até grandes redes de hotéis. Para muitos estabelecimentos, o período representa uma parcela significativa da receita anual, permitindo investimentos em melhorias, capacitação das equipes e inovação.

Além do impacto econômico, o período é uma vitrine de promoção do destino. Eventos como shows, festas em resorts e hotéis de luxo colocam o Ceará em evidência no cenário nacional e internacional. Cada turista que se hospeda em um hotel local leva consigo a experiência de um serviço de excelência, fortalecendo a reputação e a imagem do Estado como destino turístico de alta qualidade.

O período também é uma oportunidade para a hotelaria diversificar sua oferta e criar pacotes especiais que integrem hospedagem, gastronomia e experiências exclusivas. Essas estratégias atraem mais turistas e também aumentam o valor agregado dos serviços oferecidos.

Por fim, o réveillon cearense reafirma a importância da colaboração entre o setor público e privado para o sucesso do turismo. A infraestrutura, as campanhas de promoção e as ações organizadas por associações são fundamentais para atender às demandas e superar as expectativas dos visitantes.

Ivana Bezerra é presidente da ABIH-CE