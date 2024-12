Proteja Sua Pele: Dezembro Laranja é Alerta

O câncer de pele é a forma mais comum de câncer no Brasil, representando cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Em um território tropical como o nosso, onde o sol é constante, a conscientização sobre essa doença torna-se essencial. Por isso, o mês de dezembro foi escolhido para promover o Dezembro Laranja, uma campanha que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Essa neoplasia pode se manifestar em três tipos principais: o Carcinoma Basocelular (CBC), que é o mais frequente e menos agressivo, geralmente surgindo como manchas ou feridas que não cicatrizam, mas raramente se espalhando para outros órgãos; o Carcinoma Espinocelular (CEC), o segundo mais comum, que pode atingir regiões expostas ao sol, como rosto, pescoço e orelhas; e o Melanoma, o tipo menos frequente, mas o mais perigoso, devido à sua alta capacidade de se espalhar para outros órgãos.

Os fatores de risco incluem pele clara, histórico familiar, idade avançada, exposição frequente ao sol sem proteção, bronzeamento artificial, além de condições como consumo de álcool e tabagismo. A prevenção é a principal arma contra o câncer de pele. O uso de protetor solar com FPS adequado, roupas que bloqueiam os raios UV e evitar exposição solar entre 10h e 16h são medidas indispensáveis. Além disso, é crucial observar mudanças na pele, como: manchas ou feridas que não cicatrizam após quatro semanas; pintas que mudam de cor, formato ou tamanho e lesões com bordas irregulares, coceira ou sangramento.

O tratamento mais indicado é a cirurgia, especialmente para a remoção completa das lesões. Em casos avançados, podem ser necessários tratamentos como quimioterapia ou radioterapia. O câncer de pele não tem um único aspecto ou característica específica, o que torna ainda mais importante a atenção aos sinais e mudanças na pele. Não importa a idade, o tom de pele ou o estilo de vida: todos estão suscetíveis, e a prevenção, assim como o diagnóstico precoce, é essencial para combater a doença de forma eficaz.

O Dezembro Laranja é um convite para cuidarmos melhor da nossa saúde e conscientizarmos a população sobre os perigos do câncer de pele. Adotar hábitos preventivos, como o uso diário de protetor solar, buscar orientação médica ao notar alterações na pele e disseminar essas informações são passos fundamentais para reduzir os índices da doença. Cuide-se e inspire aqueles ao seu redor a fazerem o mesmo, pois a saúde é o nosso bem mais precioso.