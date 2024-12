Polícia deve investigar morte de ex-marido de mulher que fez bolo no RS; três pessoas morreram após comer o alimento

A morte do ex-marido da mulher responsável por fazer um bolo que teria causado a morte de três pessoas e a internação de duas, nessa terça-feira (24), será investigada pela Polícia Civil de Torres, no Rio Grande do Sul.

Até o momento, no caso relacionado ao bolo, a Polícia apura as possibilidades de intoxicação alimentar ou envenenamento. Quatro mulheres e uma criança de dez anos foram atendidas no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes após comer o prato no café da tarde da segunda-feira (23). Três delas faleceram.

As vítimas, todas da mesma família, foram identificadas como Maida Berenice Flores da Silva, de 58 anos, Tatiana Denize Silva dos Santos, de 43 anos, e Neuza Denize Silva dos Anjos, de 65.

Agora, por conta do ocorrido, a morte do ex-marido da responsável pelo bolo, ocorrida em setembro deste ano, deve ser investigada. Na época, a causa da morte foi registrada como intoxicação alimentar, mas, segundo o delegado titular de Torres, Marcos Veloso, o corpo deve ser exumado para identificar a causa.

Mulher e criança internadas

Conforme o último boletim médico do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, uma mulher segue internada em estado grave, enquanto a criança de 10 anos está na sala vermelha do hospital.

O bolo comido pela família foi preparado em Arroio do Sal, cidade vizinha a Torres. Na casa da mulher que fez o alimento, vários produtos fora da validade foram encontrados.

Os alimentos consumidos pela família foram apreendidos para perícia, e amostras clínicas e toxicológicas dos pacientes foram encaminhadas para análise pelo hospital ao Centro de Informações Toxicológicas (CIT), em Porto Alegre.

Bolo era tradição

Segundo Denise Teixeira Gomes, amiga da família das mulheres que faleceram, não havia nenhum tipo de desavença entre os parentes no momento em que comeram o bolo. Além disso, o alimento em questão já fazia parte de uma tradição familiar.

"Era um bolo tradição da família, um bolo de reis, que elas faziam sempre, sempre, sempre", disse ela em entrevista à RBS TV.

Outras três pessoas da família também procuraram atendimento médico e uma delas já recebeu alta. A mulher que preparou o bolo segue hospitalizada.