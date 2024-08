PF abre 31 inquéritos para investigar autoria de incêndios no Brasil

A Polícia Federal (PF) já tem 31 inquéritos abertos para investigar incêndios que estão ocorrendo em diferentes locais do Brasil. Ao todo, são 29 relacionados ao fogo que atinge a Amazônia e o Pantanal e outros dois que vão apurar se houve uso de fogo criminoso nas ocorrências registradas em São Paulo, onde a fumaça afetou inclusive o funcionamento de aeroportos.

"É um movimento atípico, de fato, mas as conclusões finais só poderão ser trazidas a público com a finalização dos inquéritos policiais que nós já instauramos", afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em entrevista coletiva realizada neste domingo (25). Também participaram do momento a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Na ocasião, Marina Silva também apontou que os episódios são "atípicos". "Você começa a ter em uma semana, praticamente em dois dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo. Isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo", disse.

A ministra apontou que existe uma suspeita de uma ação criminosa similar ao "dia do fogo", referindo-se ao dia 10 de agosto de 2019, quando houve uma ação orquestrada de criminosos que atearam fogo em mais de 470 propriedades rurais. “Há uma forte suspeita de que está acontecendo de novo”, afirmou.

“Nesse momento é uma verdadeira guerra contra o fogo e a criminalidade”, disse Marina Silva.

Ao menos duas pessoas foram presas por suspeitas de envolvimento em incêndios criminosos no interior do São Paulo desde o início da força-tarefa criada para conter as chamas que assolam a região. As detenções ocorreram nas cidades de São José do Rio Preto e Batatais, entre sábado (24) e domingo (25).

Neste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente, com a ministra, na sala de situação montada há dois meses na sede do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), para acompanhar os focos de incêndio.

"Até agora, nenhum incêndio detectado por causas naturais como raios. Significa que tem gente colocando fogo de maneira ilegal, uma vez que todos os estados do país já estão avisados e proibiram uso de fogo de manejo", afirmou Lula por meio das redes sociais.

O presidente também destacou ações de combate realizadas pelo governo. "Já são mais de três mil brigadistas em todo o Brasil trabalhando para combater os focos de fogo. A Polícia Federal vai investigar e o governo vai trabalhar com os estados no combate aos incêndios", completou.

Além disso, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou o envio de três aeronaves das Forças Armadas. "O apoio inicialmente mobilizado inclui: 1 Aeronave KC-390, da Força Aérea; 3 Aeronaves, do Comando de Aviação do Exército Brasileiro para combate aos focos de incêndios", informou.