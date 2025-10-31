Diário do Nordeste
Ministra Marina Silva, ao lado do presidente Lula

Meio Ambiente

Lula sanciona com vetos projeto que flexibiliza regras de licenciamento ambiental

Ao todo, 400 dispositivos estavam sendo propostos pelo PL do Licenciamento Ambiental

Redação e Agência Brasil 08 de Agosto de 2025
Marina Silva, meio ambiente, senado, pl da devastação, licenciamento ambiental

PontoPoder

'PL da devastação' altera licenciamento ambiental e eleva ânimos no Congresso; veja o que muda

Contrária à medida – e criticada por isso –, a ministra Marina Silva pediu mais tempo de debate sobre o texto ao presidente da Câmara, Hugo Motta

Ingrid Campos 28 de Maio de 2025
foto da ministra Marina Silva durante discussão em sessão no Senado

PontoPoder

Governo Lula repudia ataques a Marina Silva no Senado

A primeira-dama Janja Lula Silva se referiu aos senadores como 'um bando de misóginos'

Raísa Azevedo 27 de Maio de 2025
foto da ministra Marina Silva durante discussão em sessão no Senado

PontoPoder

Marina Silva é interrompida por parlamentar e abandona sessão no Senado: 'Não sou submissa'; vídeo

O senador Plínio Valério proferiu ofensas à Marina, afirmando que era preciso separar a mulher da ministra porque, segundo ele, a 'mulher merece respeito e a ministra, não'

Raísa Azevedo 27 de Maio de 2025
Uma área afetada por incêndios florestais é retratada perto da rodovia SP-215 em São Carlos, estado de São Paulo, Brasil, em 23 de agosto de 2024.

País

PF abre 31 inquéritos para investigar autoria de incêndios no Brasil

A informação foi divulgada em entrevista coletiva realizada neste domingo (25)

Redação 25 de Agosto de 2024
Marina Silva segura microfone ao falar em evento

PontoPoder

Marina Silva é internada para exames após fortes dores na coluna, diz boletim médico

A ministra do Meio Ambiente está "estável" e deve receber alta nos próximos dias

Redação 15 de Junho de 2023
Marina Silva gesticulando enquanto discursa

PontoPoder

Marina Silva recebe alta após internação por Covid-19

A ministra estava internada desde sábado (6). Por ter completado o esquema vacinal contra a doença, ela teve o quadro clínico controlado rapidamente

Redação 10 de Maio de 2023
Marina Silva discursando em evento mundial sobre meio ambiente

PontoPoder

Marina Silva é internada em São Paulo após testar positivo para Covid-19

Quadro de saúde da ministra não é considerado grave

Redação 06 de Maio de 2023
Marina Silva

PontoPoder

Marina Silva recebe alta hospitalar em Brasília, e boletim médico descarta malária

A ministra deu entrada na unidade de saúde com sintomas de síndrome gripal

Redação 15 de Março de 2023
Marina Silva é uma mulher negra, magra, que usa óculos de grau e cabelos presos em um coque. Na foto, ela está gesticulando.

PontoPoder

Marina Silva é internada com suspeita de Malária em Hospital de Brasília

Ministra sentiu mal-estar na tarde desta segunda-feira (13)

Redação 13 de Março de 2023
