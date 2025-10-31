Ao todo, 400 dispositivos estavam sendo propostos pelo PL do Licenciamento Ambiental
Contrária à medida – e criticada por isso –, a ministra Marina Silva pediu mais tempo de debate sobre o texto ao presidente da Câmara, Hugo Motta
A primeira-dama Janja Lula Silva se referiu aos senadores como 'um bando de misóginos'
O senador Plínio Valério proferiu ofensas à Marina, afirmando que era preciso separar a mulher da ministra porque, segundo ele, a 'mulher merece respeito e a ministra, não'
A informação foi divulgada em entrevista coletiva realizada neste domingo (25)
A ministra do Meio Ambiente está "estável" e deve receber alta nos próximos dias
A ministra estava internada desde sábado (6). Por ter completado o esquema vacinal contra a doença, ela teve o quadro clínico controlado rapidamente
Quadro de saúde da ministra não é considerado grave
A ministra deu entrada na unidade de saúde com sintomas de síndrome gripal
Ministra sentiu mal-estar na tarde desta segunda-feira (13)