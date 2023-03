Marina Silva é internada com suspeita de Malária em Hospital de Brasília

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, foi internada nesta segunda-feira (13) no Hospital Brasília, com suspeita de malária. Ela havia ido à unidade apenas para uma consulta médica, segundo o Metrópoles.

A ministra se encontrou horas antes com o vice-chanceler da Alemanha e ministro da Economia e Ação Climática, Robert Habeck. O planejado era, após a reunião, os representantes fazerem uma declaração à imprensa, mas o evento foi cancelado devido a uma indisposição sentida por Marina.

Em nota enviada ao Metrópoles, o Hospital Brasília não detalhou o quadro clínico da gestora. "Mais informações sobre o estado de saúde da paciente serão divulgadas pela assessoria da ministra. O Hospital Brasília não comenta sobre o estado de saúde de seus pacientes em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)", afirmou a unidade.

Visita à terra Yanomami

No início deste mês de março, Marina Silva viajou a Roraima para visitar a terra indígena Yanomami, com o intuito de verificar as ações implementadas na região pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A ministra também participou de encontros com políticos e lideranças em Belém, no Pará.

Segundo a Folha de S. Paulo, o território Yanomami concentrou quase 10% de todos os casos de malária registrados no Brasil no ano passado. A malária é causada por protozoários que são transmitidos para humanos pela picada de mosquitos.