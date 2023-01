Marina Silva passa mal após fim de discurso de posse nesta quarta (4)

A titular do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva (Rede), passou mal ao final do discurso de posse no salão nobre no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (4). Conforme o portal O Tempo, ela teve uma queda de pressão e precisou se retirar do local quando os convidados se aglomeraram em torno dela.

As pessoas presentes na solenidade buscavam tirar fotos e falar com Marina. A assessoria da ministra relatou que o episódio ocorreu devido ao "calor".

No entanto, cerca de quinze minutos depois, retornou ao ministério. Dentre uma das mudanças anunciadas, foi o nome da pasta, que agora será chamada de "Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima”.

Medidas anunciadas

Em meio ao discurso, Marina criticou a gestão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e anunciou novas medidas que serão executadas pela Pasta: