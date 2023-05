Marina Silva recebe alta após internação por Covid-19

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, recebeu alta do Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (10). Ela estava internada desde sábado (6), após ser diagnosticada com Covid-19.

De acordo com O Globo, com informações do último boletim divulgado pelo hospital sobre o estado de saúde da ministra, o fato de ela ter completado o esquema vacinal contra a doença contribuiu diretamente para o controle do quadro clínico.

No documento, o hospital também informa que a ministra deve permanecer em repouso, em casa, e somente retornar às atividades profissionais a partir da próxima semana.

No InCor, Marina Silva foi cuidada pelo cardiologista Sérgio Timerman, pela infectologista Tânia Mara Varejão Strabelli e pelo diretor da Divisão de Pneumologia, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho. Os três assinaram a alta da ministra.

Covid-19

A ministra informou no sábado (6) que foi diagnosticada com Covid-19. Ela tinha agenda a cumprir em São Paulo quando começou a sentir dores no corpo e decidiu fazer o teste para detecção da doença.